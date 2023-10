Le vieux Beats Solo3 d'Apple revient en or et en argent

Apple a relancé cette semaine le bon vieux casque sans fil Beats Solo3, âgé de sept ans, dans les coloris or et argent au prix de 229,95 € sur sa boutique en ligne. Le Solo3 reste également disponible en noir, or rose et (PRODUCT)RED.

Le retour du roi

Apple proposait déjà le Beats Solo3 en or et argent, mais les couleurs avaient été abandonnées fin 2020, sans explication.



Sorti en 2016, le Beats Solo3 dispose de technologies dépassées, comme le port micro-USB et le Bluetooth 4.0, mais conserve des qualités certaines comme un son de qualité ou la puce W1.

Pour mémoire, le casque sans fil Beats Solo3 offre une autonomie de batterie jusqu'à 40 heures. Il se recharge rapidement grâce à la technologie Fast Fuel, fournissant 3 heures de lecture après seulement 5 minutes de charge. Grâce à la puce W1 d'Apple, il se configure facilement avec vos appareils Apple, vous permettant de basculer sans effort entre eux. Les oreillettes rembourrées offrent un confort supérieur et une excellente isolation sonore, garantissant une expérience d'écoute immersive. De plus, le casque est équipé de commandes intégrées et de deux micros avec technologie de beamforming pour répondre aux appels, régler le volume et activer Siri en toute simplicité.



Le casque est plus abordable que le nouveau Beats Studio Pro, dont le prix habituel est de 399,95 euros. Au-dessus, il y a l'AirPods Max à 579 euros.



Il s'agit peut-être d'un dernier tour de piste avant la retraite. Vous pouvez acheter le casque sur Apple.com ou en promotion sur Amazon, dont les nouveaux coloris.

