Les écouteurs Realme Buds Air 3 sont en super promo à 35 € !

Les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 sont actuellement disponibles à moitié prix sur Amazon, soit 35 euros au lieu de 70 euros. Ces écouteurs offrent probablement l'un des meilleurs rapport qualité / prix avec une réduction de bruit active efficace, un design confortable et un prix canon. Si vous cherchiez des écouteurs moins chers que les AirPods d'Apple, alors vous pouvez foncer !

Pourquoi acheter les Realme Buds Air 3

Salués pour leur confort et leur design intra-auriculaire léger (4,2 g par écouteur), les Realme Buds Air 3 sont également certifiés IPX5, ce qui les rend résistants aux éclaboussures et à la sueur, idéal pour les sportifs.

Le principal atout des Buds Air 3 restent évidemment la réduction de bruit active, un atout très peu présent sur ce genre de gamme. Apple ne le propose même pas sur les AirPods 3 vendus près de 200 euros, il faut passer débourser 300 euros pour les AirPods Pro 2.



Mieux, Realme s'est "inspiré" d'Apple pour offrir également un mode transparence qui permet, dans bien des situations, d'être en contact avec l'environnement.



Du côté de la qualité audio, les écouteurs de Realme disposent de deux transducteurs de 10 mm et prennent en charge les codecs SBC et AAC. Si les Buds 3 mettent l'accent sur les voix, les médiums et les hauts médiums, les basses sont moins percutantes que chez Apple, Beats, Samsung ou Bose, pour ne citer qu'eux. En même temps, leur prix est tellement bas...

Enfin, en termes d'autonomie, les Realme Buds Air 3 tiennent jusqu'à 5h30 avec la réduction de bruit active et jusqu'à 7 heures en mode passif. Le boîtier de charge permet d'obtenir une autonomie totale de 22 heures avec la réduction de bruit et de 30 heures sans réduction de bruit. Que demander de plus ?

La grosse promotion des Realme Buds Air 3

SI vous êtes intéressé, sachez que cette offre sur les écouteurs Realme à moitié prix est disponible pour une durée limitée sur Amazon. Un conseil donc, dépêchez-vous, d'autant que les Buds Air 3 sont compatibles Android bien sûr, mais aussi avec l'iPhone, l'iPad et le Mac. Parfait !

