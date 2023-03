Nothing s'attaque aux AirPods Pro 2 avec les Ear (2) à 149 € !

Comme prévu début mars, Nothing a annoncé aujourd'hui ses nouveaux écouteurs sans fil de deuxième génération, les Nothing Ear (2), qui offrent une alternative très intéressante aux AirPods Pro 2 d'Apple, le tout à un prix deux fois inférieur. Les premiers tests confirment que les écouteurs d'Apple ont de quoi trembler. Voici notre avis.

Un vrai concurrent pour les AirPods Pro

Les écouteurs Ear (2) succèdent logiquement aux écouteurs Ear (1), et conservent le même design général. Les produits de Nothing se distinguent par leur conception transparente qui permet de voir certains éléments internes, et cela les rend aussi uniques qu'attrayants. Le corps de la tige est transparent, tandis que les composants sont logés dans la partie supérieure en plastique blanc, qui comporte également un embout en silicone pour un maintien certain et confortable dans l'oreille. Comparés aux AirPods Pro 2, les Nothing Ear (2) s'en sortent très bien sur ce point.

Comme les AirPods Pro 2, les écouteurs Ear (2) sont dotés d'une fonction d'annulation active du bruit, mais avec une personnalisation en plus. Si l'ANC est du niveau des accessoires de la marque à la pomme, en revanche le mode de transparence qui est censé ajuster la réduction du bruit en fonction de l'environnement en temps réel, est loin du niveau des AirPods Pro 2 sortis fin 2022.



En ce qui concerne la qualité sonore, Nothing a ajouté la certification Hi-Res Audio et le LHDC 5.0, un codec audio à faible latence destiné à offrir un meilleur son. Il y a également un haut-parleur de 11,6 mm et un design à "double chambre" pour une meilleure qualité sonore et un "flux d'air plus fluide". Le résultat est très bon, même si il n'atteint pas la qualité proposée par Apple. En fait, les Ear 2 se placent entre les AirPods Pro et Pro 2.



Les écouteurs Nothing Ear (2) offrent une autonomie totale de 36 heures avec la batterie du boîtier de chargement incluse et l'ANC désactivé, et ils offrent une résistance à l'eau IP54 pour supporter la transpiration. Les commandes de l'appareil sont activées par une simple pression, et si vous possédez un appareil Android ou Windows, vous pouvez profiter d'options d'appairage rapide.

En outre, Nothing a fait en sorte de supporter la double connexion pour se connecter à deux appareils en même temps, un profil sonore personnel pour la personnalisation, et la technologie de voix claire pour une meilleure qualité d'appel. La personnalisation en particulier est quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir avec les AirPods, ce qui pourrait plaire à certains qui veulent plus de contrôle sur l'expérience d'écoute.

Les Ear (2) sont en revanche dépourvus d'un certain nombre de fonctionnalités offertes par les AirPods Pro 2 avec les appareils Apple, telles que l'appairage instantané, le changement automatique d'appareil et le Spatial Audio.

Résumé de la fiche technique

Haut-parleur dynamique de 11,6 mm

Codec AAC, SBC, LHDC 5.0

Annulation du bruit jusqu'à 40db

Poids de 4,5g par écouteur

Batterie 33mAh par écouteur

Protection écouteur IP54

Poids 51,9g pour le boîtier

Batterie de 485mAh pour le boîtier

Protection boîtier IP55

Couplage rapide Google

Couplage rapide Microsoft

Double connexion

Port USB-C

Bluetooth 5.3

Android 5.1 ou iOS 11 et supérieur

Vidéo de présentation

Voici enfin une vidéo pour contempler les Ear 2 :

Prix et date des Nothing Ear (2)

Les écouteurs Nothing Ear (2) sont vendus plus chers que le modèle original (qui avait vu son prix grimper récemment), soit 149 euros sur le site officiel. Cela peut paraître élevé pour certains, mais il faut rappeler qu'Apple vend ses AirPods Pro 2 à 299 euros, hors promotion.



Les premières livraisons interviendront le 31 mars, mais vous pouvez déjà les commander sur Amazon par exemple.

