Nothing annoncera ses écouteurs Ear (2) le 22 mars

Les écouteurs de deuxième génération Nothing Ear (2) seront lancés le 22 mars, comme l'a confirmé l'entreprise de Car Pei via un tweet.



Alors que nous attendons toujours le successeur du Nothing Phone (1) fonctionnant sous Android, la startup basée à Londres a confirmé que la deuxième génération des écouteurs Ear sera présentée lors d'un événement diffusé en direct sur le net.

Un concurrent de plus pour les AirPods

Aucune autre information n'a été partagée au-delà d'une image cryptique représentant un scarabée rhinocéros et ce qui semble être un étui transparent pour les écouteurs sans fil Bluetooth. La rumeur suggère que le design devrait rester identique à celui des Ear (1), mais avec quelques modifications mineures pour affiner l'ajustement et la qualité sonore des Nothing Ear (2).

Alors que les Nothing Ear (1) affichaient un rapport qualité / prix imbattable avec un tarif de 99 euros, quelques mois plus tard, ceux qui possèdent un design transparent et une réduction de bruit active ont augmenté à 149 euros, l'augmentation des coûts de production ayant eu raison du positionnement du produit.

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT.



Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg — Nothing (@nothing) March 6, 2023



Une fuite précédente laisse également entendre que Nothing travaille sur une sorte d'enceinte, mais le teaser de lancement de l'Ear (2) ne fait aucune mention d'un autre accessoire audio. Cependant, la page d'accueil du site et les posts sur les médias sociaux mentionnent "Un meilleur son" et "Une meilleure clarté". Nous pourrions assister à des améliorations audio notables des écouteurs lors du lancement officiel.



Rendez-vous le 22 mars à 16 heures, heure de Paris pour découvrir les nouveaux concurrents des AirPods d'Apple.