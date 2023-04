L'iPhone 15 Pro Max aurait un énorme capteur IMX903

Enfin du nouveau à propos de l'iPhone 15. Après avoir rabâché les mêmes vérités (ou pas) à propos des nouveautés de la future gamme, voici une information encore inédite. Le plus cher des iPhone 2023, l'iPhone 15 Pro Max, devrait être équipé d'un tout nouveau capteur principal signé Sony, le IMX903. Son principal argument ? Sa taille, puisqu'il passera d'un rapport de 1/1,28" à 1/1,14", soit presque un pouce !

Le gros capteur de l'iPhone 15 Pro Max

Hier, à travers plusieurs tweets, le leaker Ice Universe a publié les caractéristiques des capteurs des iPhone actuels, ainsi que celles du prochain modèle haut de gamme. Ainsi, on retrouve :

iPhone 11 Pro avec un capteur IMX503 (12 mégapixels) de 1/2,55"

iPhone 12 Pro avec un capteur IMX603 de 1/1,78"

iPhone 13 Pro avec un capteur IMX703 de 1/1,63"

iPhone 14 Pro avec un capteur IMX803 (48 mégapixels) de 1/1,28"

Le prochain iPhone 15 Pro Max conserverait la même définition en sortie, mais avec un capteur IMX903 de 1/1,14".

iPhone 15 Pro Max :IMX903,1/1.14” — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

Reste que ces chiffres paraissent assez flous pour le commun des mortels. En fait, il s'agit du rapport entre la taille de 1 pouce et la diagonale du conteneur du capteur (pas directement le composant), ce qui donne un taux de couverture en pourcentage. On passerait alors de 78% pour l'iPhone 14 Pro à 87% pour l'iPhone 15 Pro, soit un gain substantiel qui profiterait à la captation de lumière et de détails, surtout en basse luminosité grâce à ses photosites plus imposants. Reste à voir comment cela se traduira dans la présentation d'Apple, et si l'appareil au global n'est pas trop épais. En effet, qui dit plus gros capteur, dit plus gros appareil. Déjà que l'iPhone 14 Pro était critiqué pour sa bosse arrière... mais les rumeurs ont évoqué à plusieurs reprises un module moins proéminent, ainsi qu'un poids en baisse grâce à l'utilisation du titane pour le cadre. Réponse en septembre, avec le keynote de l'iPhone 15. Allez, encore quelques mois à patienter !



PS : le Xiaomi 13 Ultra offre déjà un appareil photo d'un pouce.