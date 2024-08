iPad Air 6 et iPad Pro M4 : un petit coup d'oeil sur l'autonomie

Dans le cadre de l'événement "Let Loose" qui a eu lieu cet après-midi à 16h, Apple a présenté deux nouveaux iPad : l'iPad Air 6 et l'iPad Pro M4, des monstres en termes de performances, qualité d'écran... Toutes ces améliorations vont sans surprises augmenter la consommation d'énergie. La première chose qu'on peut se demander, c'est : est-ce que les nouveaux iPad proposent une bonne autonomie ? Apple a dévoilé ses estimations d’autonomie dans les fiches des caractéristiques de ses nouveaux iPad. On a été jeter un petit coup d'œil...

L'autonomie en détail

Avant d'annoncer de nouveaux iPad, Apple réalise dans ses laboratoires de l'Apple Park, une multitude de tests visant à déterminer l'autonomie des iPad qui s'apprêtent à entrer en commercialisation. L'objectif est le même que l'iPhone, l'Apple Vision Pro, l'Apple Watch... proposer de grandes avancées technologiques sans compromettre l'autonomie de l'appareil ou du moins en limitant un maximum les dégâts.



Dès que l'Apple Event "Let Loose" s'est clôturé, Apple a mis à jour son site internet, ce qui nous a permis de regarder de plus près les autonomies des iPad Air 6 et iPad Pro M4. Sont-ils à la hauteur des attentes ? Vont-ils faire l'objet d'une déception ?

L'autonomie de l'iPad Air 6

Commençons par l'iPad Air 6, les nouveaux iPad sont déclinés en deux tailles : 11 pouces et 13 pouces. Sans surprise, qui dit plus grand écran, dit forcément une batterie plus volumineuse à l'intérieur, car la consommation énergétique est supérieure comme l'écran est plus grand.

Pour l'iPad Air de 11 pouces : Apple annonce une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 28,93 Wh

Pour l'iPad Air de 13 pouces : Apple annonce une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 36,59 Wh

Apple continue d'utiliser les mêmes batteries que d'habitude, les batteries lithium-polymère sont réputées pour offrir une autonomie élevée tout en maintenant la finesse et la légèreté de l'appareil. Pile ce que recherche Apple !



Que ce soit pour l'iPad Air de 11 et 13 pouces, Apple indique que vous pouvez profiter jusqu'à 10 heures d'autonomie pour naviguer sur internet en WiFi ou regarder des vidéos. Si vous choisissez l'iPad Air 6 WiFi + cellulaire, vous aurez 9 heures d'autonomie pour naviguer sur internet via la 4G et 5G. Le modem 5G est nettement plus énergivore que le modem WiFi, c'est pour cela que l’on constate une différence d'une heure.

L'autonomie de l'iPad Pro M4

Du côté de l'iPad Pro M4, on ne va pas non plus retrouver une "grosse révolution" en ce qui concerne l'autonomie. Toutefois, l'iPad Pro de 2024 a un énorme avantage pour sa gestion de l'énergie : il possède une puce M4 gravée en 3 nanomètres. Ce nouveau procédé de gravure proposée par TSMC à Taïwan permet d'augmenter les performances, mais en préservant d'une manière spectaculaire l'autonomie de l'appareil !

Pour l'iPad Pro M4 de 11 pouces : Apple annonce une batterie lithium‑polymère rechargeable intégrée de 31,29 Wh

Pour l'iPad Pro M4 de 13 pouces : Apple annonce une batterie lithium‑polymère rechargeable intégrée de 38,99 Wh

Si on compare ses batteries à celles dans les iPad Air 6, Apple fournit davantage de watts par heure, ce qui permet d'augmenter l'autonomie ? Pas du tout !

Les iPad Pro M4 ont exactement la même autonomie que les modèles Air, ils proposent jusqu'à 10 heures d'autonomie pour naviguer sur internet en WiFi ou regarder des vidéos et 9 heures d'autonomie pour naviguer sur internet via la 4G et 5G.



Cet alignement en termes d'autonomie (malgré les batteries plus performantes) s'explique par le fait que l'iPad Pro offre des caractéristiques plus énergivores que l'iPad Air 6. Quand l'iPad Air 6 va jusqu'à 600 nits maximum, l'iPad Pro est capable d'aller jusqu'à 1 600 nits lors de la lecture de contenus HDR. De plus, on retrouve un écran ProMotion 120 Hz sur les modèles Pro, ce qui n'est pas le cas sur les modèles Air.



Les nouveaux iPad annoncés aujourd'hui apportent des fonctionnalités et performances en nette hausse, cependant, on n’aperçoit pas de grosses évolutions ou même de révolution concernant l'autonomie.