L'iPad Pro M4 et iPad Air 6 n'ont plus l'emplacement pour une carte SIM physique

Depuis plusieurs années, on constate qu'Apple a une certaine envie : mettre fin à la carte SIM physique pour imposer l'eSIM sur tous ses appareils. En effet, la carte SIM physique a des défauts comme ceux d'occuper de la place à l'intérieur de l'appareil (ce qui réduit l'espace pour les autres composants) ou encore de générer l'envoi d'un courrier postal entre l'opérateur et son abonné. Avec l'eSIM, vous flashez un QR code et vous téléchargez votre SIM, ce qui est nettement plus simple et rapide !

Les iPad M4 Pro et iPad Air 6 sont uniquement compatibles eSIM (pour la version cellulaire)

Quand vous achetez un iPad Air M2 ou un iPad Pro M4, vous avez le choix entre un iPad WiFi ou un iPad WiFi + cellulaire. Si certains ne voient pas l'intérêt de prendre un iPad capable de se connecter en 4G et 5G, d'autres apprécient pouvoir utiliser leur iPad en dehors de leur domicile sans avoir besoin de faire un partage de connexion avec leur iPhone.



Jusqu'ici, Apple proposait avec l'iPad l'introduction d'une carte SIM physique ou d'une eSIM. Désormais, les consommateurs n'auront plus le choix, Apple a complètement supprimé l'emplacement pour la carte SIM physique sur les iPad annoncé aujourd'hui, les clients devront obligatoirement demander une eSIM à leur opérateur !

Cette information vient du site d'Apple, on peut apercevoir que l'eSIM est dorénavant la seule possibilité dans les caractéristiques des nouveaux iPad Pro et iPad Air :

L’iPad Pro fonctionne avec la technologie eSIM et n’est pas compatible avec les cartes SIM physiques.

L’iPad Air fonctionne avec la technologie eSIM et n’est pas compatible avec les cartes SIM physiques.

Cette approche n'est pas nouvelle, car aux États-Unis, les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max n'ont plus, eux aussi, l'emplacement pour la carte SIM physique. Apple a choisi de laisser l'emplacement pour la SIM en France, car l'entreprise a considéré que nos opérateurs ne sont pas encore totalement prêts pour proposer de l'eSIM. Cependant, on pourrait aussi être concerné pour la gamme iPhone 16 puisque si Apple le fait en 2024 pour l'iPad Pro M4 et l'iPad Air 6, il y a de fortes chances que la prochaine génération d'iPhone soit elle aussi visée par le "100% eSIM".



Que ce soit, SFR, Bouygues Telecom, Orange ou encore Free Mobile, tous les opérateurs proposent l'eSIM, ce qui vous permettra de télécharger une SIM si vous venez à acheter le nouvel iPad Pro ou le nouvel iPad Air. Toutefois, certains opérateurs sont plus à l'aise que d'autres avec l'eSIM, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux comme X pour remarquer qu'il y a parfois des ratés pour l'activation.