Comparatif iPad Air 5 vs iPad Pro 2021 : comment justifier l'écart de prix ?

Alban Martin

Après avoir comparé l'iPad Air 4 avec le nouvel iPad Air 5 2022, vous êtes nombreux à nous demander quelles sont les différences avec l'iPad Pro 2021. En effet, les deux ont de nombreux points communs comme la puce M1, la taille d'écran, la technologie d'affichage ou encore les accessoires compatibles.

Contexte

Le nouvel iPad Air 2022 réduit encore plus l'écart avec les tablettes "Pro" d'Apple grâce à la puce M1, une caméra frontale ultra-large avec Center Stage, un port USB-C amélioré, une connectivité 5G, et plus encore.

En 2021, l'iPad Pro 11 pouces est arrivé avec la puissante puce M1, la connectivité Thunderbolt, la 5G pour les modèles cellulaires, de nouvelles fonctionnalités de caméra telles que Center Stage, et plus encore. Tout cela l'a distingué de l'iPad Air 2020, justifiant la différence de prix de 230 €.

Cependant, avec l'iPad Air 5, Apple a vraiment rapproché les modèles Air et Pro, donnant à la majorité des gens l'idée d'aller vers le "Air" à cause du prix. Si vous excluez l'iPad Pro 12,9 pouces et sa dalle miniLED, faisons le tour des différences entre l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Air 5.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2021

Performances

Le nouvel iPad Air 5 est alimenté par la puce M1 tout comme l'iPad Pro. Cela signifie que les deux ont des processeurs huit cœurs, des GPU huit cœurs et des moteurs neuronaux 16 cœurs.

Les deux principaux avantages de l'iPad Pro par rapport à l'iPad Air - dans cette catégorie - sont la prise en charge Thunderbolt et 16 Go de RAM sur les modèles de 1 To et 2 To.

iPad Air 2022 iPad Pro 2021 Puce M1 M1 Cœurs de CPU 8 8 Cœurs de GPU 8 8 Stockage 64 ou 256 Go 128 Go à 2 To RAM 8 Go 8 ou 16 Go (1 To et +) Thunderbolt ❌ ✅ Cellulaire 5G 5G

Mais pour la grande majorité des utilisateurs, le M1 avec 8 Go de RAM sera suffisamment puissant pour les années à venir, seuls les professionnels auront besoin de Thunderbolt et de 16 Go de RAM.

Affichage

Avec l'écran de l'iPad Air, vous obtenez un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone et une couleur large P3. C'est pratiquement le même écran Liquid Retina que l'iPad Pro 11 pouces. Les deux écrans sont entièrement laminés et ont le revêtement antireflet d'Apple

Cependant, la plus grande différence est que vous n'obtenez ProMotion qu'avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz avec l'écran de l'iPad Pro.

iPad Air 2022 iPad Pro 2021 Affichage 10,9 pouces 11 pouces Résolution 2360 x 1640 2388 x 1668 PPI (pixels par pouce) 264 264 Luminosité de l'écran 500 nits 600 nits True Tone ✅ ✅ Couleur large P3 ✅ ✅ ProMotion (120 Hz) ❌ ✅ Revêtement antireflet ✅ ✅ Écran Liquid Retina ✅ ✅

Rappelons que le modèle 12,9 pouces affiche une luminosité HDR allant jusqu'à 1600 nits et un rétro-éclairage miniLED.

Connectivité et accessoires

L'iPad Air 5 fonctionne avec tous les mêmes accessoires Apple que l'iPad Pro (et l'iPad Air 4). Cela inclut l'Apple Pencil, le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio de deuxième génération.

La différence principale reste que l'iPad Air utilise Touch ID par opposition à l'iPad Pro équipé de Face ID.

iPad Air 2022 iPad Pro 2021 Assistance pour l'Apple Pencil ✅ ✅ Prise en charge du Magic Keyboard ✅ ✅ 5G ✅ (mais pas mmWave) ✅ WiFi 6 ✅ ✅ USB-C ✅ 3.1 Gen 2 ✅ USB4 Thunderbolt ❌ ✅ Touch ID ✅ ❌ Face ID ❌ ✅

Comme mentionné précédemment, l'iPad Pro est le seul iPad à bénéficier de la prise en charge de Thunderbolt, mais le nouvel iPad Air bénéficie d'une augmentation de vitesse pour les données jusqu'à 10 Gbit/s avec USB 3.1 Gen 2 (contre 5 Gbit/s avec 3.1 Gen 1 sur l'iPad Air 2020).

C'est en fait la raison pour laquelle le nouvel iPad Air fonctionne avec le nouvel écran Studio d'Apple, mais l'iPad Air 2020 est limité à 1440p.

Coloris

Si la couleur est un élément important pour vous, sachez que l'iPad Air 5 est disponible en cinq coloris (gris sidéral, lumière des étoiles, rose, violet et bleu). De son côté, l'iPad Pro n'est disponible qu'en gris sidéral et argent.

Autonomie de la batterie

Match nul ici aussi, l'iPad Air 2022 affiche la même autonomie que l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Air 2020 :

10 heures d'utilisation du web ou en lecture vidéo sur WiFi

9 heures d'utilisation du web en 4G/5G

Caméras

Autre sujet sur lequel l'iPad Air 5 reste derrière l'iPad Pro, les caméras. L'iPad Air conserve le même objectif unique de 12 MP (le même que sur l'iPad Pro) capable de shooter en 4K, mais n'a toujours pas de second capteur ultra large, ni de flash True Tone ou de Lidar. Il faut voir si c'est un critère important pour vous, sachant que la caméra ultra large est rarement utilisée par le commun des mortels, tout comme le Lidar qui ne nous a toujours pas convaincu de son utilité.

iPad Air 2022 iPad Pro 2021 Objectif large de 12 MP ✅ ✅ Objectif ultra large de 10 MP ❌ ✅ LiDAR ❌ ✅ Vidéo 4K ✅ ✅ Plage dynamique étendue ✅ ✅ Vidéo au ralenti ✅ ✅ Flash de l'appareil photo arrière ❌ ✅ Caméra TrueDepth avec Face ID ❌ ✅ Caméra frontale ultra large de 12 MP ✅ ✅ 2x zoom arrière optique ✅ ✅ Suivi automatique du devant de la scène ✅ ✅ Enregistrement stéréo ❌ ✅

Autre différences, le mode Portrait ou encore les Memoji en direct ne sont pas gérés par l'iPad Air 5.

Son

Et quand il s'agit des haut-parleurs, Apple propose une sortie audio sur quatre haut-parleurs avec l'iPad Pro tandis que l'iPad Air dispose d'un système à deux haut-parleurs. Dans les deux cas, c'est du stéréo.

Prix

C'est l'un des points clés de ce comparatif. L'iPad Air 5 est vendu 699€ (contre 669€ pour le modèle 2020), alors que l'iPad Pro 2021 démarre à 899€. Alors oui, l'iPad Air 5 n'offre que 64 Go de stockage à ce tarif, contre 128 Go pour l'iPad Pro M1, mais 200€ n'est pas une somme négligeable. En passant à 256 Go sur les deux tablettes, l'écart se réduit un peu.

Conclusion sur iPad Air vs iPad Pro

Pourquoi acheter un iPad Air 5 ?

Au vu des différences évoquées, l'iPad Air sera probablement le meilleur choix pour la plupart des gens. Il a un prix 200 € plus bas que l'iPad Pro tout en incluant presque toutes les meilleures fonctionnalités de l'iPad haut de gamme.

Les commandes commencent pour le nouvel iPad Air ce jour et les livraisons arrivent à partir du 18 mars. Pendant ce temps, l'iPad Air 2020 est en promotion.



Acheter l'iPad Air 5 :

Pourquoi acheter un iPad Pro ?

Si vous savez que vous pousserez régulièrement votre tablette à la limite, l'iPad Pro fournit toujours le modèle le plus performant avec jusqu'à 16 Go de RAM, jusqu'à 2 To de stockage, un écran ProMotion 120 Hz et la prise en charge Thunderbolt. Les joueurs mobiles et ceux qui s'en servent pour le montage vidéo ou audio peuvent l'envisager, même si la majorité d'entre eux se tournera vers l'excellent modèle de 12,9 pouces avec miniLED.