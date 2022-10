La nouvelle Apple TV 2022 est plus mince et beaucoup plus légère

La nouvelle Apple TV 4K annoncée cet après-midi avec la puce A15 Bionic n’est pas seulement plus rapide, elle présente également un design sans ventilateur, ce qui fait que l'appareil est plus de 10 % plus mince et pèse environ 50 % de moins que l'Apple TV 4K de la génération précédente.

Un boîtier plus compact

Les spécifications techniques indiquent que la nouvelle Apple TV 4K mesure 31 mm de haut, contre 35 mm pour le modèle précédent, et 93 mm de longueur contre 98 auparavant. La nouvelle Apple TV 2022 pèse entre 208 et 214 grammes selon que vous achetez le modèle Wi-Fi uniquement ou le modèle Ethernet, tandis que le modèle précédent était nettement plus lourd à 425 grammes.

Tout cela est rendu possible par la présence de l'A15 Bionic qui élimine le besoin d'un ventilateur interne, ce qui se traduit par une conception plus compacte et contribue à une réduction de 25 % de l'empreinte carbone par rapport à la génération précédente.



L'ancienne Apple TV 4K était équipée d'un ventilateur métallique à des fins de refroidissement actif.

La nouvelle Apple TV 4K est disponible à la commande à partir d'aujourd'hui et sera lancée le vendredi 4 novembre en France et dans plus de 30 autres pays, le prix de départ étant abaissé à 169 €. Les nouvelles fonctionnalités clés comprennent la puce A15 Bionic, la prise en charge HDR10+, jusqu'à 128 Go de stockage et une télécommande Siri Remote mise à jour avec un port USB-C pour la charge.