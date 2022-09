Apple rend hommage à la reine Elizabeth II sur son site aux États-Unis et au Royaume-Uni

Même si on pouvait s'y attendre vu son âge avancé (96 ans), le décès de la reine Elizabeth II dans son château de Balmoral a surpris le monde entier hier soir. En effet, la reine avait été aperçue 2 jours avant en plutôt bonne santé pour rencontrer la nouvelle première ministre britannique Liz Truss devant les caméras des médias. Rapidement après son décès, le CEO d'Apple Tim Cook a rendu hommage à la reine sur Twitter, l'entreprise a également modifié son site internet aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Une magnifique page d'accueil pour rendre hommage

Si vous allez aujourd'hui sur le site d'Apple en version américaine ou anglaise, vous ne verrez pas les iPhone 14 qui sont en précommande dès cet après-midi, mais bien un magnifique portrait de la reine Elizabeth II avec sa date de sa naissance et de son décès ainsi que la mention « In memoriam, Sa Majesté Élisabeth II ».



Cette photo en noir et blanc a été prise par Dorothy Wilding en 1952, c'est l'une des photographies emblématiques et historiques qui a représenté la reine pendant très longtemps dans les médias, à la télévision...

Le règne de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, a été le plus long de tous les monarques britanniques avec près de 70 ans. Son fils Charles est devenu le roi Charles III immédiatement après l'officialisation de son décès. Charles III a publié une déclaration indiquant que la perte de la reine "sera tristement ressentie à travers le royaume, les royaumes et le Commonwealth, et par d'innombrables individus dans le monde".



Sur Twitter, Tim Cook a tweeté une déclaration particulièrement émouvante, il a déclaré hier soir :