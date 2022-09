Apple fermera ses boutiques au Royaume-Uni le jour des funérailles de la reine Elizabeth II

Depuis plusieurs jours, le Royaume-Uni est en deuil national, après 70 ans de règne, la reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022 dans son château de Balmoral. Comme vous avez pu le voir dans l'actualité, le lundi 19 septembre sera considéré comme un jour férié pour les funérailles d'Elizabeth II, les boutiques seront fermées dont celles d'Apple !

Les Apple Store seront fermés

Depuis 4 jours, Britanniques pleurent la mort de leur reine qui a régné pendant 70 ans avec énormément de bienveillance, d'écoute et de gentillesse envers son peuple. Pour rendre un dernier hommage à leur reine, les Britanniques pourront exprimer un adieu à Elizabeth II, le lundi 19 septembre. Afin de faciliter l'accès aux funérailles et aux regroupements dans de nombreuses villes à travers le Royaume-Uni, cette journée spéciale sera fériée.



Comme beaucoup de ses concurrents, Apple a pris la décision de fermer l'ensemble de ses Apple Store dans tout le pays, ils rouvriront tous à l'heure habituelle le mardi 20 septembre. Ce geste de la part du géant californien est particulièrement touchant, surtout que l'on sait qu'il s'agit d'une période "capitale" pour Apple, comme les nouveaux iPhone seront disponibles à compter de vendredi prochain.

Comme le révèle une récente indiscrétion, les Apple Store britanniques devraient fonctionner au ralenti jusqu'au jour des funérailles de la reine Elizabeth II, on parle de certains services qui seront indisponibles pendant cette courte période.

Certains Apple Store vont également modifier leurs horaires durant toute cette semaine, des ouvertures plus tard comme des fermetures plus tôt pourront avoir lieu, Apple affichera les changements en temps réel sur son site internet.



Comme vous pouvez le remarquer, Apple met désormais en avant les iPhone 14 sur sa page d'accueil, sauf sur son site au Royaume-Uni où on peut toujours apercevoir l'hommage rendu à la reine Elizabeth II avec le magnifique portrait en noir et blanc pris le 26 February 1952 par Dorothy Wilding.