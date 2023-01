Apple rend hommage à Martin Luther King sur son site web US

À l'occasion du Martin Luther King Day, Apple a souhaité rendre hommage au leader du mouvement américain des droits civiques. Pour cela, le géant californien a personnalisé sa page d'accueil avec une image de Martin Luther King ainsi que l'une de ses célèbres citations que tout le monde connaît aux États-Unis.

Chaque début d'année, les États-Unis ont un jour férié pour rendre hommage à Martin Luther King. Décédé à l'âge de 39 ans en 1968, il avait prononcé le discours emblématique "I have a dream" soutenu par John Fitzgerald Kennedy devant le Lincoln Memorial. Martin Luther King s'est battu toute sa vie contre la ségrégation raciale sur le sol des États-Unis, il avait remporté le lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 quelques années avant son assassinat.



Pour cette journée très spéciale aux yeux des Américains, Apple a tenu à modifier sa page d'accueil pour rendre hommage à cette personne qui a marqué l'histoire des États-Unis.

On peut apercevoir en allant sur apple.com une photo de Martin Luther King ainsi que la citation "Ce n'est pas le moment de l'apathie ou de la complaisance. C'est le moment d'une action vigoureuse et positive".

La nouvelle page d'accueil du site d'Apple US inclut également un lien vers un livre disponible gratuitement sur Apple Books.

Le CEO d'Apple a également tweeté un hommage à Martin Luther King, voici ce qu'il a mis en ligne :

Cette journée particulièrement émouvante aux États-Unis fait l'objet de nombreux hommages par les grandes entreprises, mais aussi par les personnalités touchées par le combat de Martin Luther King pendant son vivant.

Dr. King said, "We must come to see that human progress never rolls in on the wheels of inevitability. It comes through the time and persistent work of dedicated individuals." Grateful to everyone carrying on the legacy of Dr. King and making a difference in their communities. pic.twitter.com/TKA0fniWVv