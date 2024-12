Apple rend hommage à Jimmy Carter sur sa page d’accueil

Fait rare, Apple a rendu un hommage sobre et classe à une personne publique décédée récemment. Cette fois-ci, c'est Jimmy Carter, 39ᵉ président des États-Unis, qui se retrouve en première page du site d'Apple.

R.I.P Jimmy Carter

Ce 30 décembre 2024, Apple a modifié la page d’accueil de son site officiel pour honorer l’ancien président américain Jimmy Carter, décédé hier à l’âge de 100 ans. Ce geste, discret mais significatif, reflète l’engagement de l’entreprise à célébrer les figures marquantes de l’histoire.

Sur sa page d’accueil, Apple a affiché une photo en noir et blanc de Jimmy Carter accompagnée d’un message simple et respectueux : “En mémoire de Jimmy Carter (1924-2024), un homme d’intégrité et de service.” Aucun autre contenu ou lien n’était visible, soulignant l’importance du moment.

Jimmy Carter, qui a servi comme 39ᵉ président des États-Unis de 1977 à 1981, était connu pour son dévouement envers les droits de l’homme, son humilité et son engagement dans des causes humanitaires, notamment à travers l’organisation Habitat for Humanity.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple utilise sa plateforme pour rendre hommage à des personnalités influentes. Par le passé, l’entreprise avait déjà salué des figures telles que Nelson Mandela et John Lewis, renforçant ainsi son rôle dans la reconnaissance de ceux qui ont marqué l’histoire de manière positive.

Apple est connue pour son minimalisme et son approche réfléchie. Ces hommages, bien que rares, s’inscrivent dans une tradition de respect et de gratitude envers les leaders ayant eu un impact significatif sur la société.

Avec cette reconnaissance publique, Apple montre une fois de plus qu’elle reste attentive aux événements marquants et qu’elle partage les valeurs prônées par des personnalités comme Jimmy Carter : service, compassion et progrès.