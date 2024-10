Threads va ajouter les scores des rencontres sportives en page d'accueil

Avec le réseau social Threads, Mark Zuckerberg était persuadé qu'il anéantirait son concurrent principal X (anciennement Twitter). Malheureusement pour le patron de Meta, l'application d'Elon Musk reste loin devant en termes de fréquentation et de diversité de contenus. Après avoir copié les unes après les autres les fonctionnalités clés de X, Threads innove un peu en proposant sa propre idée : afficher les scores des rencontres sportives dès l'ouverture de l'application.

Threads se renouvelle et l'idée est très bonne

Threads se lance dans une nouvelle aventure en intégrant les scores en direct des événements sportifs sur sa page d'accueil. Cette initiative rappelle les Live Activities d'iOS, qui offrent des mises à jour en temps réel directement sur l'écran de verrouillage des iPhone. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a annoncé que cette fonctionnalité serait initialement disponible pour les matchs de la NBA, avec l'ambition d'étendre cette offre à d'autres championnats prochainement.



Cette démarche permet à Threads de se différencier du réseau social d'Elon Musk, en ajoutant une raison supplémentaire pour les utilisateurs d'ouvrir l'application. Malgré des statistiques qui ne jouent pas en sa faveur, Threads garde espoir et vise toujours à devenir le réseau social le plus populaire.

En explorant cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs découvriront qu'en cliquant sur le logo d'une équipe, ils seront redirigés vers des discussions dédiées à cette équipe, favorisant ainsi l'interaction entre supporters. L'objectif de Threads n'est pas de fournir un historique des rencontres ou des statistiques détaillées des matchs, mais plutôt d'améliorer l'engagement des utilisateurs autour de leurs équipes favorites.

Pourquoi commencer par le basket ?

Le choix de débuter par le basket n'est pas un hasard. Ce sport figure parmi les thèmes les plus suivis sur Threads, où la communauté NBA est particulièrement active. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Threads aspire à devenir le principal espace de conversation autour du sport, offrant aux utilisateurs la possibilité de rechercher un match spécifique, de suivre le score en temps réel pendant le match et de consulter le score final une fois le match terminé.



Cette initiative est également une bonne nouvelle pour les applications spécialisées dans le suivi des rencontres sportives, car Threads se limite à fournir le score en temps réel sans empiéter sur le territoire d'informations plus détaillées que ces applications offrent. Ainsi, Threads enrichit l'expérience de ses utilisateurs sans pour autant concurrencer directement les acteurs déjà établis dans le domaine du suivi sportif.



Est-ce que X répondra prochainement à cette nouveauté ? Il y a de fortes chances que le réseau social d'Elon Musk propose rapidement une alternative sur son application, on sait à travers les tweets de Musk que la direction de X observe de près son concurrent pour s'assurer que celui-ci ne grossisse pas trop vite.

Télécharger l'app gratuite Threads, an Instagram app