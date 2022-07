JustWatch référence maintenant les rencontres sportives

Le site JustWatch vous dit probablement quelque chose, ce site répertorie toutes les entrées dans les catalogues des services de streaming. Tous les jours, vous pouvez visualiser les nouveaux films, documentaires et séries qui arrivent sur vos services de streaming favoris. Aujourd'hui, JustWatch a décidé d'évoluer et d'aller au-delà de cet atout qui a fait son succès mondial, désormais, le site référence également les rencontres sportives à venir !

JustWatch vous propose de savoir où sont diffusés les matchs

Il fut un temps où les matchs de foot étaient uniquement diffusés sur TF1 ou Canal+, aujourd'hui, on retrouve énormément de chaînes et de services de streaming qui dépensent des centaines de millions d'euros afin d'obtenir les droits de diffusion exclusive des matchs.

En tant qu'amateur de foot ou simple téléspectateur, il n'est pas facile de savoir où sera diffusé le match que vous souhaitez regarder. Bien sûr, il y a la traditionnelle recherche Google, mais les informations ne sont pas toujours précises.



JustWatch a décidé de répondre à ce problème en lançant une catégorie "Sports" sur son site internet. Le site s'engage à partir de maintenant à référencer toutes les rencontres sportives de football en montrant un résumé général des informations liées au match.

Sur cette nouvelle catégorie, vous retrouverez un filtre par ligues et tournois, vous pourrez filtrer par Ligue 1, Ligue des Champions, Premier League... Dès que vous aurez sélectionné la catégorie que vous désirez, les rencontres s'afficheront en dessous avec l'heure, la date et la chaîne ou le service de streaming qui s'occupera de la diffusion du match.



En cliquant sur le match, vous pouvez apercevoir un bouton "M'avertir" et choisir le pays où vous êtes pour savoir où regarder le match légalement. Sur la fiche de la rencontre, on retrouve également une catégorie "plus d'informations" avec dans quel stade a lieu le match et quelle est l'équipe à domicile et visiteuse. JustWatch propose aussi un compte à rebours pour connaître le temps restant avant le coup d'envoi.

Pour son démarrage, JustWatch Sports se concentrera exclusivement sur le foot, mais d'autres sports arriveront par la suite, l'utilisateur pourra filtrer le sport qui l'intéresse afin que tout ne soit pas mélangé lors de la navigation.

Après avoir été le guide le plus complet des nouveaux contenus sur les services de streaming, JustWatch pourrait bientôt se faire une place dans le référencement des rencontres sportives.

