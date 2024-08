Threads va ajouter les publications qui expirent au bout de 24 heures

La majorité des fonctionnalités qu’on retrouve aujourd’hui sur Threads sont des idées qui viennent de chez X. Cependant, rassurons nous, l’application de Mark Zuckerberg sait aussi être innovante avec ses propres idées et la dernière est intéressante pour se démarquer de la concurrence !

Threads va lancer les posts qui se suppriment au bout de 24 heures

Meta continue d’innover pour séduire et fidéliser ses utilisateurs. Après avoir testé en avril une option de suppression automatique des posts, qui malgré son potentiel, n’a pas été déployée, Meta explore maintenant une autre idée prometteuse : les publications temporaires qui disparaissent après 24 heures (ce qui ressemble un peu au projet initia, mais avec un délai fixe que l’utilisateur ne peut pas choisir). Cette fonctionnalité s’inspire directement du concept des stories d’Instagram, qui ont fait leurs preuves en tant que moyen de communication éphémère et spontané.



Alessandro Paluzzi, un ingénieur bien connu pour ses révélations concernant les nouvelles fonctionnalités en développement chez Meta, a partagé des informations intéressantes sur cette nouvelle option. Les utilisateurs de Threads pourront choisir de publier des messages temporaires avec une minuterie visible qui indiquera le temps restant avant leur disparition, ainsi que celle des réponses associées.

Une limitation pour éviter les erreurs de navigation

Afin de prévenir les problèmes techniques, Meta a décidé de restreindre la fonctionnalité d’intégration des posts temporaires sur les sites tiers. Cette mesure permettra d’éviter que des utilisateurs rencontrent des messages d’erreur signalant un « post inexistant » lorsqu’ils cliquent pour être redirigés vers Threads, après l’expiration de la publication.



Un porte-parole de Meta a décrit cette fonctionnalité comme une « nouvelle façon décontractée de partager sur Threads ». Ce format de publication éphémère pourrait séduire les utilisateurs qui cherchent à partager des moments ou des pensées spontanées sans le caractère permanent d’une publication classique.

L’avenir de Threads : entre croissance et rentabilité

En parallèle de cette nouveauté, Meta se prépare à introduire des publicités sur Threads, près d’un an après le lancement de la plateforme. Mark Zuckerberg attendait que Threads arrive à un niveau de « maturité » avec un nombre d’utilisateurs stable et la majorité des fonctionnalités disponibles. Threads, qui compte aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, poursuit son expansion mais reste encore loin des performances du réseau X, qui dispose d’une base d’utilisateurs mensuels bien plus importante. La première au monde, devant Instagram et Facebook désormais.



