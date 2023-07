TikTok se lance dans les publications écrites pour concurrencer Twitter, Threads et Facebook

Depuis sa création, TikTok s'est exclusivement concentré sur les publications vidéos et les stories, l'application a toujours été vue comme un lieu de divertissement où les courtes vidéos sont omniprésentes. Dans un récent communiqué de presse, ByteDance (la maison mère de TikTok) vient d'annoncer l'arrivée imminente de "Texte".

TikTok veut devenir bien plus qu'une application de divertissement

Souhaitant diversifier son activité et attirer toujours plus de nouveaux utilisateurs, la célèbre application TikTok vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité pour le moins surprenante. À travers un communiqué publié il y a quelques heures, ByteDance a dévoilé son intention de se lancer dans les publications écrites comme on peut en voir chez certains concurrents, notamment Twitter. Avec "Texte", vous allez pouvoir exprimer votre créativité et votre ressenti d'une nouvelle manière, voici tout ce que vous pourrez faire :

Créer un message texte

Lorsque vous accéderez à la page Appareil photo, vous pourrez choisir parmi trois options : photo, vidéo et texte. En sélectionnant du texte, vous serez dirigé vers la page de création de texte, où vous pourrez taper le contenu de votre message.

Lorsque vous accéderez à la page Appareil photo, vous pourrez choisir parmi trois options : photo, vidéo et texte. En sélectionnant du texte, vous serez dirigé vers la page de création de texte, où vous pourrez taper le contenu de votre message. Personnaliser votre texte

En arrivant sur la page de publication, vous trouverez des options familières pour personnaliser votre contenu. Il s'agit notamment d'ajouter du son, d'étiqueter un emplacement, d'activer les commentaires et d'autoriser les duos, entre autres. Ces fonctionnalités font en sorte que vos messages texte soient tout aussi dynamiques et interactifs que n'importe quel message vidéo ou photo.

Pour ajouter un peu plus de fun (oui parce qu'un simple texte, ce n'est pas très captivant), TikTok promet plusieurs options de personnalisation comme l'ajout d'autocollants, la possibilité d'inclure des tags et hashtags, modifier la couleur en arrière-plan et ajouter du son.

Dans son communiqué de presse, TikTok explique :

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer l'expansion des messages texte sur TikTok, un nouveau format de création de contenu textuel qui élargit les options permettant aux créateurs de partager leurs idées et d'exprimer leur créativité. Avec les messages texte, nous élargissons les limites de la création de contenu pour tout le monde sur TikTok, donnant à la créativité écrite que nous avons vue dans les commentaires, les légendes et les vidéos un espace dédié pour briller.

Chaque utilisateur verra les publications de texte au cours de leur défilement, ces publications pourront se trouver entre deux vidéos. Vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, TikTok considère que le contenu doit être mis en avant comme une vidéo ou une storie, on retrouve la même taille d'affichage ainsi que les mêmes boutons d'accès rapide à droite de l'écran.



Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi