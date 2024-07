X (ex Twitter) remplace l'emoji pistolet à eau par un vrai pistolet

Le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, vient de faire un changement surprenant et controversé dans sa bibliothèque d'émojis. L'emoji du pistolet à eau, qui avait remplacé celui de l'arme à feu en 2018 dans un souci d'apaisement, a été re-transformé en vrai pistolet. Un retour en arrière qui suscite des interrogations.

Alors que la plupart des grandes plateformes comme Apple, Google ou Facebook ont opté ces dernières années pour une représentation moins violente de cet emoji, X fait le chemin inverse. Ce changement intervient quelques jours seulement après une tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump avec une arme à feu, et un mois après une nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis.

Pourtant, un ingénieur d'X a revendiqué cette décision sur le réseau social, précisant même que le design du pistolet serait bientôt revu pour avoir l'air "encore plus cool". Une communication décomplexée, dans la lignée de la vision de la liberté d'expression prônée par Elon Musk, le patron d'X.

1. it wasn't quiet, I made an x post about it

2. I didn't "redesign" it. on my spare time, I changed the svg in a text editor until it looked like a gun, and then sent it

3. it's not the final design (going to make it look more badass)

4. soon updating the rendering on mobile