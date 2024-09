Tim Cook et Jimmy Fallon discutent de l'iPhone et d'Apple Intelligence

Lors d'une promenade décontractée (et organisée) dans la ville de New York, l'animateur du célèbre Tonight Show, Jimmy Fallon, a rencontré le PDG d'Apple, Tim Cook, vendredi dernier pour parler du nouvel iPhone 16 et de l'affection de Cook pour l'emblématique Apple Store de la Cinquième Avenue.



La mise en scène était toute trouvée, Jimmy Fallon venait acheter son nouvel iPhone, casque Vision Pro sur la tête, lorsqu'il a rencontré Tim Cook. Ce dernier lui ayant remis l'appareil en mains propres.

Un évènement marketing entre amis

Alors qu'ils se dirigeaient vers le magasin Apple de l'Upper East Side, Tim Cook a expliqué qu'il se faisait un devoir de visiter le magasin de la Cinquième Avenue lors de chaque lancement de produit important. Jimmy Fallon a plaisanté sur l'accueil de rockstar que Cook reçoit de la part des fans, mais le patron d'Apple a modestement attribué cette attitude à l'amour que les gens portent à la marque. Les deux ont partagé des anecdotes sur leur parcours universitaire, Cook étant déjà intrigué par la créativité que pouvait permettre les ordinateurs, alors que Jimmy Fallon explique avoir été diplômé en informatique, connaissant notamment Cobol et C++.

Ils ont également évoqué les 27 années passées par Tim chez Apple, ce dernier admettant qu'il n'avait jamais prévu de devenir PDG. Sur le plan technologique, le successeur de Steve Jobs a fait part de son enthousiasme pour Apple Intelligence, qui commencera à être déployé le mois prochain. Il a mis en avant des fonctionnalités telles que le résumé automatique des e-mails et des outils créatifs tels que Genmoji et Image Playground. C'est évidemment la nouveauté de l'année chez le constructeur, qui mise beaucoup sur l'IA pour vendre de nouveaux téléphones. La plupart des fonctions ne sont pas éblouissantes sur le papier, mais l'intégration des ingénieurs d'Apple devrait faire la différence. Nos premiers tests, sur la version américaine, démontrent en tout cas que l'expérience est excellente, notamment la retouche photo par indications textuelles, tout comme les réponses intelligentes.



La conversation s'est terminée sur une note humoristique, Fallon montrant sa capacité de « voyant » en devinant correctement les préférences de Cook en matière de moutarde sur les hot-dogs, et en lui offrant des articles sur le thème de "Big Apple", le surnom de New-York.



Pour finir, voici la vidéo en question, d'une sorte de coup marketing entre amis pour le lancement de la gamme iPhone 16 :