Le site Apple Brésil rend hommage à Pelé

Vendredi, Apple a rendu hommage à celui qui est considéré comme le plus grand joueur de football, Pelé. De manière discrète, la société dirigée par Tim Cook a mis à jour la page d'accueil de son site brésilien avec un ballon couronné et deux dates : 1940 - 2022, le "roi du football" étant décédé ce jeudi 29 décembre 2022.

Apple rend hommage à "O Rei"

Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est décédé à São Paulo, au Brésil, à l'âge de 82 ans. Selon l'hôpital où il était admis depuis le 29 novembre, Pelé souffrait de défaillances multiples de ses organes à la suite d'un cancer du côlon. Le cancer lui avait été diagnostiqué en 2021 et il suivait des traitements depuis lors.

Seul joueur à avoir remporté trois coupes du monde (1958, 1962 et 1970), "O Rei" (Le Roi) est considéré comme le meilleur joueur de football intergénérationnel, mais encore plus au Brésil où il fait figure de dieu. Pelé avait été désigné athlète du siècle par le Comité international olympique (CIO), joueur du XXe siècle par la Fédération internationale de football association (FIFA) et lauréat d'un Ballon d'Or d'honneur.



Au-delà des terrains, Pelé était connu pour être un ambassadeur contre le racisme et pour soutenir des organisations de lutte contre la pauvreté. Il avait suivi la Coupe du Monde 2022 depuis sa chambre d'hôpital, félicitant Messi pour son sacre en finale contre la France.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

Alors que les brésiliens se recueillent pendant les trois jours de deuil décrétés par le gouvernement, le site web d'Apple au Brésil n'affiche plus ses iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou Mac. À la place, il montre un emoji représentant un ballon de football surmonté d'une couronne, en hommage à Pelé. De plus, le fond blanc laisse place à un noir uni.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple change son site pour rendre hommage à une personnalité disparue. En septembre dernier, Apple avait également mis à jour son site web après le décès de la reine Elizabeth II. Elle avait également fait le même geste pour John Lewis, Nelson Mandela ou encore un certain Steve Jobs, cofondateur et ancien PDG d'Apple.