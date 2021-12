Le Pixel 5a bat l'iPhone 13 Pro dans un test photo de MKBHD

Guillaume Gabriel

Qui dit fin d'année dit sortie de nombreux nouveaux smartphones, l'occasion pour des sites web spécialisés et Youtubers de faire des comparaisons sur différents aspects. Ce qui fonctionne le mieux, et qui se popularise, c'est les matchs entre appareils photo de nos petits précieux.

En témoigne une nouvelle fois la dernière vidéo de MKBHD, célèbre créateur de contenu autour du high-tech. Dans celle-ci, le jeune homme met à l'épreuve les derniers smartphones de toutes les grandes marques dont l'iPhone 13 Pro et le Pixel 6 Pro.

L'iPhone 13 Pro se fait battre par le Pixel 5a dans un test à l'aveugle

Marques Brownlee, plus connu sous le pseudo MKBHD sur YouTube, vient de sortie une nouvelle vidéo dans laquelle on retrouve un test à l'aveugle d'appareils photo des derniers smartphones du marché. Les téléphones ont été mis en compétition tout en préservant leur identification pour qu'aucun ne puisse être identifié.



De notre côté, nous allons nous intéresser au parcours de l'iPhone 13 Pro qui, au premier tour, est venu à bout du Motorola Edge en "conservant les détails et les couleurs du ciel et des nuages". Mais, les choses se corsent rapidement au second tour lorsqu'il fait face au Pixel 5a de Google. Le téléphone haut de gamme d'Apple a été battu par le téléphone économique, notamment grâce à la partie logiciel permettant d'améliorer les photos et dont Google est un grand spécialiste.



Le Pixel 5a a ensuite remporté la compétition, battant le OnePlus 9 Pro lors de l'épreuve finale. La vidéo :