Reddit imite Instagram avec un onglet "Découvrir" sur iOS et Android

L'application Reddit a désormais un nouveau flux sans fin à faire défiler. La société a introduit une nouvelle section "Découvrir" qui présente un flux personnalisé de photos, de GIFs et de vidéos. Un moyen de faire rester ses utilisateurs encore plus longtemps dans les méandres de ce forum tentaculaire.

Reddit veut vous faire découvrir de nouveaux contenus

Selon Jason Costa, directeur du produit pour le contenu et les communautés de Reddit, cette section, la première à être ajoutée à l'application Reddit depuis plus de deux ans, a pour but de conduire les Redditors vers des coins du site qu'ils ne rencontreraient pas forcément sur la page d'accueil ou dans r/popular.

Discover est davantage destiné à résoudre le problème de l'étendue et à aider les gens à parcourir le vaste corpus de Reddit. Nous ouvrons une nouvelle ère de découverte sur Reddit, avec des images et des vidéos en tête de liste Nous rendons la découverte de contenus et de communautés pertinents plus intuitive avec l'onglet Découvrir. C'est un nouveau moyen formidable pour les gens d'explorer et de s'engager auprès de centaines de milliers de communautés dans le monde entier.

Discover donne également à Reddit la possibilité de mettre en valeur le vaste catalogue de mèmes, de GIFs et de vidéos qui sont partagés chaque jour, mais qui ne sont pas toujours en vedette dans l'application. Alors que la majeure partie de Reddit reste une "expérience textuelle", le nouveau fil "Découvrir" pourrait contribuer à attirer les personnes qui préfèrent faire défiler les pages sans but plutôt que de lire.



Le flux lui-même est censé être personnalisé pour chaque utilisateur, un peu comme le serait la section "Explore" d'Instagram. Les nouveaux utilisateurs ou les personnes qui ne sont pas connectées verront le contenu populaire qui peut être tendance sur le service ou obtenir beaucoup d'engagement. Tandis que les utilisateurs existants verront des recommandations basées sur les subreddits qu'ils suivent et les types de contenu qu'ils passent le plus de temps à regarder. Selon le patron de Reddit, cette expérience pourrait pousser le réseau à se repenser dans le futur, si les résultats suivent.

Des améliorations sur les vues communauté et profil

Reddit a également annoncé les vues de communauté et de profil, des zones où les gens peuvent plus facilement modifier leurs profils et voir des informations sur les communautés qu'ils apprécient déjà.



Alors que l'écran de profil permet aux gens de modifier plus facilement leurs informations, Reddit affirme que ces sections ont quatre entrées distinctes.

"Points d'entrée de modération" dans lesquels les modérateurs peuvent voir leur flux de mods, leur file d'attente de mods et les subreddits qu'ils modèrent ;

"Vos communautés" où les communautés auxquelles les redditeurs sont abonnés peuvent être triées et personnalisées ;

"Suivre" qui montre les comptes redditor qu'un utilisateur suit ;

Le point d'entrée "r/all".

Qui utilise Reddit parmi vous ? Pourquoi suivre quel sujet : développement, jeux, jailbreak, Apple, autre ?

