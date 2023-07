Threads : beaucoup d’utilisateurs, mais un temps moyen passé sur l’app en chute libre

Threads, c’est le nouveau réseau social de Meta qui a été conçu et pensé pour anéantir Twitter et en finir définitivement avec le réseau social d’Elon Musk. Si on pouvait penser que Threads était un grand danger au vu des incroyables performances à son lancement, Twitter n’aurait finalement rien à craindre ! Le temps moyen passé sur l’app serait devenu catastrophique pour Threads.

Threads, un temps moyen passé sur l’app très décevant

Les médias sociaux occupent une place importante dans notre quotidien et il n'est pas étonnant de voir de nouvelles plateformes émerger pour attirer les utilisateurs. Cependant, malgré un début prometteur, certaines d'entre elles peuvent rapidement perdre en popularité. C'est le cas de Threads, le clone de Twitter développé par Meta, qui a récemment atteint un impressionnant nombre de 100 millions d'utilisateurs, a connu un déclin rapide de l'engagement de ses utilisateurs.



Selon les données de Sensor Tower et Similarweb, l'utilisation quotidienne active sur Threads a chuté de manière spectaculaire de 20 % par rapport à samedi de la semaine dernière, le temps moyen passé sur la plateforme a diminué de façon encore plus marquée, passant de 20 minutes à seulement 8 minutes selon Sensor Tower. Des tendances similaires ont été observées chez Similarweb, où l'utilisation quotidienne active a chuté de 25 % depuis son pic le 7 juillet jusqu'à lundi, et le temps d'utilisation a diminué de plus de 50 %.

Comparé à Twitter, Threads a un point faible : la plateforme n'est pas encore disponible dans l'Union européenne en raison de préoccupations réglementaires. De plus, Meta a pris des mesures pour empêcher l'accès à l'application via un VPN pour les utilisateurs de l'UE, ce qui n’arrange pas les statistiques de visites et de temps d’utilisation.



Un porte-parole de Meta s’est exprimé récemment pour tenter de rassurer :

Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, nous sommes ravis du succès initial de Threads, qui a dépassé nos attentes. Nous avons lancé l'application il y a un peu plus d'une semaine, et notre objectif est désormais d'assurer des performances stables, de proposer de nouvelles fonctionnalités et de continuer à améliorer l'expérience dans les mois à venir

Meta va devoir ajouter de nouvelles fonctionnalités afin de maintenir l’intérêt autour de son réseau social. Les premiers résultats apparus à quelques heures et jours après le lancement de Threads étaient encourageants, aujourd’hui, les statistiques de visites et de temps moyens passé sur l’app doivent inquiéter Mark Zuckerberg et le reste de l’équipe de direction.



