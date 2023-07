Twitter a battu un record d'audience la semaine dernière

Avec le lancement de Threads, il va être intéressant de voir si le réseau social de Meta arrive à grignoter l'audience de Twitter. Il faut dire que Mark Zuckerberg a tout fait pour que les utilisateurs de Twitter se sentent comme chez eux avec Threads : même interface, des boutons similaires à répondre/retweets/like, un système de follow... Mais, est-ce assez pour détrôner Twitter ? Si certains affirment que Twitter a une audience en chute libre depuis le début de l'année, d'autres sources indiquent tout le contraire.

Twitter est en forme selon la nouvelle PDG

Depuis le départ de l'ancienne direction, beaucoup de choses ont changé sur Twitter, à commencer par une meilleure liberté d'expression, la nouvelle politique d'Elon Musk est moins restrictive et offre plus de possibilités de débats, de partage d'opinions... Bien sûr, tout cela doit se faire dans le respect et en conformité avec les conditions générales d'utilisation de Twitter.

Cette nouvelle approche n'a pas plu aux annonceurs qui ont été très nombreux à quitter le navire, cependant, la réaction n'a pas été la même du côté des utilisateurs qui eux ont fait le choix de rester, en tout cas d'après les discours d'Elon Musk et de Linda Yaccarino (la nouvelle PDG récemment nommée).



Selon Matthew Prince de CloudFlare, le trafic de Twitter est en chute libre depuis le mois de janvier 2023, on ne parle pas d'une "catastrophe" qui s'inscrirait dans l'histoire du réseau social, mais d'une perte de vitesse que toute personne pourrait constater en se penchant sur la quantité de visites journalières de Twitter.

On retrouve approximativement le même son de cloche chez SimilarWeb (un site internet spécialisé des sites et services web), le site mentionne une baisse de 5% des visites de Twitter, 48 heures après le lancement de Threads aux États-Unis et dans plusieurs pays à travers le monde.



Ces informations peu optimistes sont formellement contestées par la nouvelle PDG de Twitter. Dans un tweet mis en ligne il y a 72 heures, elle indique que la semaine dernière, Twitter a connu une journée record en termes d'audience, il n'y avait jamais eu autant d'utilisateurs depuis la création du réseau social.

Face aux révélations du dirigeant de CloudFlare et aux données de SimilarWeb, Yaccarino explique que ces statistiques ne prennent pas en compte le nombre de personnes qui utilisent quotidiennement Twitter sur l'application iOS et Android, ces données sont en général très difficiles à obtenir par un tiers et quand elles sont récupérées, elles sont imprécises, car il est quasiment impossible d'avoir le temps passé sur l'app Twitter chaque jour.



La question que l'on peut se poser, c'est... Qui dit vrai ?

D'un côté, on a la dirigeante de Twitter qui a normalement les statistiques les plus fiables, mais qui ne dira jamais qu'ils sont mauvais pour éviter de dégrader l'image de Twitter et de l'autre, on a deux tiers qui affirment avoir des données plutôt solides et qui attestent voir un déclin de Twitter.



Quoi qu'il en soit, Threads pourrait sur le long terme réduire la quantité d'utilisateurs actifs sur Twitter. Si pour le moment le réseau de Meta ne propose pas de version web, pas de hashtag, pas de top tendance, pas de messagerie privée... L'application va évoluer dans les prochains mois et va convaincre toujours plus d'utilisateurs d'abandonner Twitter pour se concentrer davantage sur Threads. N'oublions pas aussi que le nombre d'inscriptions est spectaculaire : 100 millions en moins d'une semaine.



Via

Don’t want to leave you hanging by a thread… but Twitter, you really outdid yourselves! Last week we had our largest usage day since February. There’s only ONE Twitter. You know it. I know it. 🎤 — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 10, 2023

Télécharger l'app gratuite Twitter