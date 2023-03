Bluesky, du créateur de Twitter, est disponible sur l'App Store sur invitation

Jack Dorsey, cofondateur et ancien PDG de Twitter, a quitté l'entreprise en mai 2022 dans le cadre des négociations avec Elon Musk. Depuis son départ, il travaille sur Bluesky - un nouveau réseau social décentralisé qui vient concurrencer Twitter et qui nous rappelle un certain Mastodon dans son approche. Après plusieurs mois de rumeurs, l'application Bluesky a été officiellement mise à disposition dans l'App Store, mais vous ne pourrez rien en faire. Il faut en effet une invitation pour y accéder.

Découvrez Bluesky Social

Visiblement, Bluesky est désormais disponible sur l'App Store. Mais si tout le monde peut télécharger l'application, les utilisateurs ont besoin d'une invitation pour rejoindre le nouveau réseau social.

Cette application est disponible au téléchargement, mais vous aurez besoin d'un code d'invitation pour créer un compte.

Le site officiel de Bluesky n'est pas plus bavard sur le sujet, puisque vous ne pouvez qu'y entrer votre adresse courriel pour tenter de recevoir une invitation. Heureusement, sur la fiche App Store, il y a trois captures d'écran.

Comme expliqué sur le blog relié au site de Bluesky, le nouveau réseau social est basé sur le protocole AT (initialement appelé ADX, ou Authenticated Transfer Protocol). AT est similaire à ActivityPub, le protocole décentralisé qui alimente Mastodon, un autre réseau social assez proche de Twitter à certains égards.

Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, le 28 octobre 2022, l'entreprise a attiré des millions de nouveaux utilisateurs, mais en a fait fuir d'autres. Elle a également bloqué les apps tierces comme Tweetbot et Twitterrific en coupant son API gratuite.



Dans cette optique, d'autres réseaux sociaux comme Mastodon profitent de ce contexte pour se développer. Jack Dorsey ne fait pas exception, et gageons que son expertise acquise avec Twitter lui donne un avantage sur ses concurrents.



Nous vous tiendrons évidemment informés lorsque Bluesky sera mis à la disposition de tous.

Télécharger l'app gratuite Bluesky