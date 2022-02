Twitter annonce 217 millions d'utilisateurs (+13% en 1 an)

Julien Russo

Même si le groupe Meta domine largement le secteur des réseaux sociaux avec Facebook et Instagram qui se positionnent en tant que leader, d'autres réseaux comme Twitter arrivent à maintenir le cap avec une croissance moins rapide. Dans ses derniers résultats financiers, Twitter a annoncé une forte hausse de son nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement, cependant, c'est un peu la déception sur les revenus.

217 millions de personnes dans le monde se connectent tous les jours à Twitter

L'avantage de Twitter a toujours été un accès quasi instantané à l'actualité du monde entier, le tout sans le tri d'une rédaction qui filtre ce qui doit passer à l'antenne et ce qui ne doit pas l'être.

Cet accès moderne à l'information plaît énormément, surtout en période de crise sanitaire et d'élection présidentielle comme nous le vivons en ce moment en France. C'est essentiellement grâce à cette approche que Twitter arrive à conquérir de nouvelles personnes.



Selon les derniers résultats financiers, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement sur le site web ou l'une des applications de Twitter est évalué à 217 millions. Cela représente une belle performance puisque quand on compare au quatrième trimestre de 2020, c'est une évolution de +13% !

Au niveau des revenus, le chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre de 2021 est de 1,57 milliard de dollars (+22%), quand on regarde sur la totalité de l'année dernière, Twitter annonce 5,08 milliards de dollars (+37%).

La composition de notre chiffre d'affaires pour l'exercice 21 est restée approximativement de 85 % pour les marques et de 15 % pour la publicité directe, ce qui reflète une année forte pour les marques et la publicité directe en 2021. Pour l'avenir, nous prévoyons que les revenus des publicités à la performance augmenteront plus rapidement que ceux des marques en 2022, et notre objectif à long terme d'atteindre une répartition des revenus de 50/50 pour les marques et les DR n'a pas changé.

Si les bonnes nouvelles s'accumulent, on passe à la partie sombre en regardant vers la fin des résultats financiers. Si Twitter a gagné 5,08 milliards en 2021, le réseau social a enregistré un total de 5,57 milliards de dollars pour les coûts et dépense, ce qui entraîne 493 millions de pertes.

S'il y a de bons et mauvais points, Twitter applaudit tout de même les progrès significatifs qui ont été réalisés en 2021. Le réseau social se tourne désormais vers l'avenir et souhaite doubler la vitesse de développement d'ici à la fin 2023.



La publication des résultats financiers n'a pas eu l'effet escompté auprès des investisseurs, l'action de Twitter en Bourse affiche actuellement +0,98 ce qui ne fait pas rêver pour une entreprise qui vient d'annoncer les résultats de son dernier trimestre.

Les investisseurs sont tout de même déçus puisqu'ils s'attendaient à 218,6 millions d'utilisateurs actifs et 1,58 milliard de dollars en chiffre d'affaires sur le T4 2021.



Bien sûr, on est loin de la catastrophe, car les objectifs ont presque été atteints, mais Twitter n'a pas réussi à mettre des "étoiles dans les yeux" à ceux qui font les beaux jours de son action sur le marché boursier.



