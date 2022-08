T-Mobile annonce un partenariat avec Space X pour couvrir tous les États-Unis par satellite

Aux États-Unis comme partout ailleurs, pour avoir du réseau, vous devez vous trouver dans une zone couverte par des antennes mobiles, si ce n'est pas le cas, vous passerez en "réseau indisponible" avec une impossibilité de réaliser des appels (même vers les services d'urgence). L'opérateur T-Mobile a décidé de s'associer avec la société d'Elon Musk pour proposer une couverture supplémentaire par... satellite !

T-Mobile et Space X

C'est une annonce à laquelle personne ne s'attendait, T-Mobile vient de dévoiler un nouveau type de couverture mobile en exclusivité pour ses abonnés. L'opérateur mobile américain va prochainement proposer un service cellulaire qui s'appuiera sur des satellites appartenant à la société Space X.

Afin d'offrir une "couverture quasi totale" aux États-Unis, y compris les voies navigables territoriales, la nouvelle technologie utilisera le spectre 5G à bande moyenne de T-countrywide Mobile et les satellites Starlink de deuxième génération de SpaceX en orbite terrestre basse.



Si la technique est efficace, les "zones mortes mobiles" seront définitivement éliminées et les consommateurs resteront connectés même lorsque les antennes mobiles ne sont pas à proximité, ce qui serait extrêmement utile dans des circonstances d'urgence.



Cette avancée est extraordinaire et pourrait également se déployer en dehors des États-Unis, les deux entreprises sont convaincues que des accords d'itinérance réciproques avec des opérateurs mobiles à l'international permettraient d'offrir ce service partout sur la planète.

En ce qui concerne les smartphones qui seront compatibles avec ce nouveau réseau cellulaire, T-Mobile estime que la grande majorité des modèles de smartphones en circulation sur son réseau seront compatibles avec les satellites cellulaires de Space X. En réalité, aucun appareil supplémentaire ne sera nécessaire, tout se passera via les puces qui gèrent déjà la 4G/5G dans nos smartphones.



Est-ce que les utilisateurs d'iPhone pourront profiter de ce nouveau réseau aux États-Unis ? Pour le moment, c'est impossible de le confirmer, mais on se doute bien que vu la gigantesque part de marché d'Apple aux États-Unis, cela ne se fera pas sans les smartphones star de la firme de Cupertino.



À prendre en compte tout de même, qu'on parle ici d'un spectre 5G à bande moyenne et quels sont les iPhone qui possèdent un modem 5G ? Les iPhone 12 et les modèles supérieurs. Cela signifie qu'il faudra peut-être un iPhone 12 minimum pour bénéficier des bienfaits du partenariat T-Mobile et Starlink aux États-Unis.

Elon Musk est convaincu que c'est une merveilleuse idée

Les dirigeants de T-Mobile ont longuement discuté avec les équipes de Space X dont Elon Musk qui est l'une des personnes clés de cet incroyable projet.

Selon le milliardaire, cette nouveauté va permettre de supprimer les zones mortes dans tous les États-Unis, Musk se dit extrêmement excité de commencer ce projet avec T-Mobile.

Comment cela fonctionnera ?

Dans 3-4 ans environ, le réseau via satellite devrait marcher partout aux États-Unis à l'extérieur, dans des voitures et même dans des bâtiments. Toutefois, le réseau pourrait devenir difficile dans un logement avec des murs épais ou dans des souterrains comme des parkings, caves...



Grâce au spectre 5G de T-mid-band Mobile, les smartphones pourront se connecter à une constellation de satellites Starlink de deuxième génération de SpaceX en orbite terrestre basse, équipés d'antennes de pointe.



Ce nouveau réseau n'est pas destiné à remplacer les infrastructures de l'opérateur T-Mobile, les abonnés se connecteront toujours en priorité sur les antennes mobiles à proximité de leurs positions.

Toutefois, le réseau via satellite aura plutôt un intérêt pour les zones blanches, il permettra de continuer à recevoir des appels téléphoniques, d'envoyer des SMS/MMS et d'avoir de la connexion internet.

Des débits comme sur les antennes mobiles ?

Ne vous attendez pas à du 1 Gbit/s en débit descendant comme on peut en avoir parfois via la 5G.

Selon Elon Musk, les satellites Starlink de deuxième génération seraient capables de fournir des débits de données allant jusqu'à 2-4 Mb/s à chaque zone cellulaire, ce qui les rendrait acceptables pour l'envoi de messages texte et, à terme, pour les appels téléphoniques lorsqu'ils seront activés.



À prendre en compte, le réseau satellitaire de T-Mobile et Space X ne visera pas les performances, mais plutôt l'amélioration de la couverture en permettant de toujours rester connecté au réseau mobile en cas d'urgence.

Un lancement approximatif vers la fin 2023

Une version bêta commencera à la fin de l'année 2023 pour certains États des États-Unis. Celui suivra après avec une couverture plus importante des États-Unis, une couverture d'Hawaï, de Porto Rico, de l'Alaska et des eaux territoriales américaines.

T-Mobile et Space X veulent avancer étape par étape pour apporter une bonne qualité de service aux abonnés.

Un service gratuit et inclus dans le forfait

Cette nouvelle couverture aux États-Unis n'aura aucun coût supplémentaire, cependant, T-Mobile compte en faire un argument de vente dans ses forfaits... les plus chers !

L'objectif derrière cette nouveauté sera d'attirer les consommateurs américains vers des forfaits plus chers tous les mois, mais l'opérateur assure qu'ils ne paieront pas d'option pour profiter de la couverture satellitaire.