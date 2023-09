Elon Musk a refusé que l'Ukraine exploite les satellites de Starlink pour attaquer la Russie

Suite aux attaques aériennes russes, l'Ukraine a vu un grand nombre de ses antennes relais détruites. Face à la nécessité d'une connexion Internet pour piloter drones et équipements de combat à distance, l'Ukraine a envisagé de recourir au réseau Starlink. Si Elon Musk a beaucoup aidé l'Ukraine depuis le début de la guerre, le milliardaire est aujourd'hui méfiant, car il est hors de question pour lui que le réseau Starlink soit utilisé pour agresser un autre pays.

Dans un tournant surprenant des événements internationaux, Elon Musk, fondateur de SpaceX et du réseau satellite Starlink, a explicitement décidé de ne pas autoriser l'utilisation de Starlink lors d'une tentative d'intervention militaire ukrainienne contre la Russie. Cette décision a été motivée par sa volonté de ne pas s'impliquer dans ce qu'il a qualifié de "grand acte de guerre".



Ces informations proviennent d'un ouvrage sur Musk, écrit par Walter Isaacson. Selon les révélations, en 2022, l'Ukraine avait planifié une offensive majeure contre la flotte russe près de la Crimée. Cette offensive était principalement axée sur l'utilisation de drones et de bateaux qui dépendaient de la connectivité Starlink. Malgré le fait que Starlink ne fonctionnait pas dans cette zone spécifique à ce moment-là, Musk a catégoriquement refusé une demande d'activation urgente.

La conséquence immédiate de cette décision a été la déconnexion des drones ukrainiens, empêchant ainsi l'Ukraine de lancer une attaque efficace, la flotte russe est restée quant à elle indemne. L'implication d'Elon Musk dans cet événement souligne le pouvoir que peuvent avoir certains milliardaires américains sur les actions militaires de pays alliés. Pour certains, cela pourrait être perçu comme une ingérence dangereuse dans les affaires d'États souverains.



Sur Twitter (X), Musk s'est défendu, il a affirmé que s'il avait autorisé l'utilisation de Starlink, cela aurait rendu SpaceX complice d'une guerre d'une grande ampleur. Il a même fait une référence controversée à un "mini-Pearl Harbor", ce qui a suscité de nombreuses critiques.

Du côté ukrainien, la réaction a été vive. Le conseiller du bureau du Premier ministre ukrainien, Mykhailo Podolyake a pointé du doigt Musk pour les conséquences tragiques de son choix :



Le célèbre critique politique Garry Kasparov a également évoqué les dangers de l'ingérence de Musk, suggérant qu'il pourrait indirectement profiter à la Russie :

Voici la réponse de Musk :

I am a citizen of the United States and have only that passport. No matter what happens, I will fight for and die in America.



The United States Congress has not declared war on Russia. If anyone is treasonous, it is those who call me such.



Please tell them that very clearly.