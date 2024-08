Le HomePod ne sait plus donner l'heure via Siri

Si vous demandez l'heure à un HomePod ou HomePod mini 2, vous serez surpris de la réponse. Alors que l'iPhone ou l'Apple Watch vous répond précisément et rapidement, les enceintes d'Apple ne savent plus lire l'heure. Lorsqu'on demande au HomePod « quelle heure est-il ? », Siri est incapable de répondre et dirige les utilisateurs vers l'iPhone.

Un nouveau bug sur le HomePod

Voici la réponse du HomePod actuellement :

J'ai trouvé des résultats sur le web, je peux vous les montrer si vous me reposez la question sur votre iPhone.

En revanche, si vous demandez l'heure qu'il est à un endroit précis, Siri est en mesure de répondre. Sur iPhone, iPad et Mac, il n'y a aucun problème.

Ceux qui utilisent régulièrement leur HomePod savent que l'enceinte était pourtant bien capable de donner l'heure, il s'agit donc d'un bogue qu'Apple pourra corriger côté serveur.



Ce genre de pépin n'améliore pas la réputation de Siri, critiqué depuis ses débuts avec l'iPhone 4S en 2010 pour son manque de compréhension et ses réponses parfois ridicules. Depuis, l'assistant virtuel a évidemment progressé, notamment en anglais, mais reste derrière ceux d'Amazon ou de Google.



Au cours des derniers mois, Siri a également eu du mal à comprendre les commandes HomeKit, avec de nombreuses plaintes d'utilisateurs à la clé. En demandant à Siri d'éteindre la lumière dans le salon, une autre pièce pouvait s'éteindre, par exemple.



Heureusement, Apple prépare un bouleversement de Siri grâce à l'IA dans iOS 18. Avec l'intelligence artificielle générative, la firme de Cupertino entend reprendre la main sur un secteur qui commence à lui échapper depuis l'avènement de ChatGPT, fin 2022.

« On ne comprend pas pourquoi la part de marché du HomePod reste faible »



Le HomePod : pic.twitter.com/2cPEddCurE — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) May 2, 2024

Qui avait remarqué ce bug sur le HomePod ?