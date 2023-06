iOS 17 ouvre enfin Siri aux apps tierces sur le HomePod

Les utilisateurs du HomePod peuvent écouter des chansons avec non seulement Apple Music, mais aussi des services tiers comme Spotify, Deezer, Tidal et autre iHeartRadio. Cependant, la liste des apps capables d'être pilotées à la voix sur le HomePod se limite à Apple Music, les autres devant se contenter d'actions manuelles. À partir d'iOS 17, les utilisateurs pourront demander à Siri de lire des médias sur le HomePod à l'aide d'apps installées sur leur iPhone et leur iPad.

Siri plus compétent que jamais sur le HomePod

Comme l'a laissé entendre l'entreprise lors d'une session développeur de la WWDC 2023, les mises à jour de Siri et du protocole AirPlay permettent désormais à un utilisateur de demander à son HomePod de lire des médias sur une app installée sur son appareil iOS, même si cette app ne prend pas en charge HomePod de manière native. Pour cela, l'application iOS doit prendre en charge l'API SiriKit, qui permet aux utilisateurs de la contrôler via l'assistant vocal.

Une fois que HomePod a traité une demande, une intention SiriKit est envoyée à l'iPhone, où Siri démarre votre application et diffuse le contenu par AirPlays vers l'enceinte.

En d'autres termes, Siri sur le HomePod utilisera votre iPhone pour lire automatiquement ce que vous avez demandé via AirPlay.



Si les applications HomePod peuvent fonctionner en mode natif même lorsque votre appareil n'est pas à proximité, l'utilisation d'applications iPhone et iPad via Siri nécessitera que l'appareil iOS soit connecté au même réseau Wi-Fi que le HomePod. Apple précise que "toute application prenant en charge aujourd'hui les intentions médiatiques de SiriKit pourra utiliser cette capacité sans aucun changement supplémentaire".



Cette intégration fonctionnera avec les apps de musique, les livres audio, les podcasts, la radio et la méditation. Dans certains cas, les commandes pour aimer ou ajouter ce média à votre bibliothèque fonctionneront également, il suffit que les développeurs fassent les modifications nécessaires.

Il s'agit d'un changement important qui rend HomePod encore plus utile pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Apple Music, le service inclus dans tous les appareils de la marque. L'entreprise s'ouvre un peu plus à la concurrence, certainement pour éviter de nouveaux procès.



Spotify, le plus grand concurrent d'Apple sur ce marché, ne fournit toujours pas de support natif pour le HomePod, mais cette fonctionnalité vous permettra de demander à Siri de lire des chansons en utilisant Spotify puisque l'application iPhone fonctionne avec l'API SiriKit.

Du mieux pour AirPlay

Outre les mises à jour de Siri, Apple affirme également que AirPlay est plus fiable avec iOS 17. L'entreprise précise qu'iOS comprend désormais vos habitudes d'écoute pour vous suggérer intelligemment d'utiliser AirPlay lorsqu'un haut-parleur compatible se trouve à proximité, comme nous l'avions vu dans les nouveautés AirPlay avec iOS 17.



La nouvelle expérience Siri fait partie d'iOS 17, d'iPadOS 17, de watchOS 10, de macOS Sonoma et du logiciel HomePod 17. Tous ces firmwares sont actuellement disponibles en version bêta pour les développeurs et seront mis à la disposition du public cet automne.



En attendant, consultez les tests du HomePod 2 et du HomePod mini, sachant que la gamme démarre à 109 euros !

