Siri parle hébreu sur HomePod et Apple TV

Bonne nouvelle pour les personnes qui parlent hébreu et qui possèdent une Apple TV ou un HomePod. Via les prochaines mises à jour logicielles, ces deux produits vont comprendre cette langue par l'intermédiaire de Siri.

Siri comprend l'hébreu sur iOS 16.6 et tvOS 16.6

Prochainement, Apple va déployer ses mises à jour logicielles iOS 16.6 et tvOS 16.6. À cette occasion, la firme va prendre en charge une nouvelle langue sur deux appareils. Comme indiqué par certains développeurs et bêta-testeurs sur iOS 16.6 RC (Release Candidate) et tvOS 16.6 RC, l'hébreu est désormais une langue comprise par Siri sur l'Apple TV.

Il en va de même pour Siri sur HomePod alors même que ce produit n'est toujours pas en vente en Israël, dont la langue principale est l'hébreu. Voilà qui confirme sûrement l'arrivée imminente de l'enceinte connectée d'Apple dans le pays. Pour rappel, l'hébreu est déjà une langue compatible avec l'iPhone et l'iPad. On estime qu'environ dix millions de personnes à travers le monde parlent hébreu au quotidien.



En Israël, il n'existe pas d'Apple Store physique ni d'Apple Store en ligne. Si le HomePod venait à être en vente dans le pays, il passerait directement par les boutiques des revendeurs officiels. Ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la sortie d'iOS 16.6 et de tvOS 16.6 qui approche.



