iOS 16.4 apporte Siri en hébreu au HomePod, lancement imminent en Israël

Cela fait bientôt deux semaines qu'Apple a publié la première version bêta d'iOS 16.4, la mise à jour apportant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Outre les notifications push sur le web et les nouveaux emoji, iOS 16.4 laisse entrevoir le lancement du HomePod en Israël avec la prise en charge de Siri en hébreu.

Le HomePod bientôt en Israël

Comme l'a noté The Verifier, la première bêta d'iOS 16.4 pour le HomePod active discrètement la langue hébraïque pour Siri sur l'enceinte intelligente d'Apple - au moins pour les employés d'Apple. Actuellement, la prise en charge de la langue hébraïque est uniquement disponible pour l'assistant virtuel d'Apple sur l'iPhone et l'iPad, mais pas sur l'enceinte intelligente.

Habituellement, Apple active le support d'une nouvelle langue dans le HomePod lorsque la société est sur le point de lancer son enceinte intelligente dans un nouveau pays. En juillet 2022, le logiciel HomePod 15.6 a ajouté la prise en charge des langues norvégienne et suédoise pour Siri. En décembre, le HomePod mini a été lancé en Norvège, en Suède et en Finlande.



Jusqu'à présent, aucun HomePod n'est commercialisé en Israël. D'ailleurs, il convient de noter qu'il n'y a pas d'Apple Store, ni même d'Apple Store en ligne, en Israël, donc vraisemblablement, le HomePod et le HomePod mini seront vendus par des revendeurs autorisés là-bas.



Vous pouvez voir une vidéo de Siri en hébreu sur le HomePod ci-dessous :

HomePod et HomePod mini

Actuellement, la gamme HomePod comporte deux enceintes. Le HomePod mini, qui a été introduit en 2020, soit une version beaucoup plus petite de l'enceinte intelligente d'Apple qui a été annoncée en 2017. Le HomePod de deuxième génération, quant à lui, est essentiellement le même "gros" HomePod, mais avec des capteurs de température et d'humidité, ainsi qu'un cordon d'alimentation amovible.



Le HomePod mini et le HomePod de deuxième génération sont tous deux dotés de Siri et de la prise en charge d'AirPlay. Ils s'intègrent à HomeKit et fonctionnent comme un hub pour les accessoires de maison intelligente. Le petit coûte 109€, le grand est à 349€.