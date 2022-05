Une première bêta publique d'iOS 16 en juillet ?

Nouvelle information communiquée par Mark Gurman sur Twitter : ce dernier nous apprend que la première bêta publique d'iOS 16 pourrait voir le jour en juillet. Son arrivée devrait correspondre avec la mise en ligne de la troisième bêta pour les développeurs.

Le journaliste se base sur le fait qu'Apple, lors de ces dernières années, propose cette première bêta publique en même temps que la seconde version bêta à destination des développeurs. Seulement, cette année, la Pomme pourrait voir les choses différemment et attendre la troisième update pour réduire le nombre de bugs présents dans iOS 16.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift.