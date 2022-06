iOS 16 : une autorisation obligatoire pour accéder à votre presse-papiers

L'entreprise estime que les données dans le presse-papier sont aussi sensible s que l'accès à votre micro, votre caméra ou même votre emplacement. En réalité, Apple ne voit pas de différence, une autorisation est indispensable et cela aurait dû être fait depuis fort longtemps pour la protection de la vie privée des utilisateurs iOS !

Quand vous copiez un texte, une image ou une vidéo, le contenu est hébergé dans le "presse-papier", c'est une interface invisible qui enregistre votre dernier copié pour vous permettre de coller l'élément ultérieurement. Le problème qui se présente, c'est que nous copions parfois des données sensibles ou très personnelles , on peut par exemple penser à :

Apple l'a exprimé à plusieurs reprises, nous vivons dans un monde où il est devenu normal et banal de collecter les données personnelles d'une personne sans son consentement . Pire encore, certaines grandes entreprises n'hésitent pas à vendre vos données derrière votre dos ! Face à ce business inacceptable, Apple a décidé de dire STOP . Si la politique stricte du géant californien a véritablement commencé avec l'anti-suivi publicitaire d'iOS 14.5, dans sa future mise à jour iOS 16, Apple va monter à un niveau supérieur . Comme l'a repéré MacRumors , les applications qui souhaitent accéder à votre presse-papier vont devoir vous demander l'autorisation . Mais pourquoi cette initiative de la part d'Apple ? Tout simplement, parce que les développeurs peuvent récupérer des données sensibles !

On ne le dit jamais assez, mais iOS a probablement plusieurs années d'avance par rapport à son concurrent Android en ce qui concerne la confidentialité. Alors que les développeurs testent depuis quelques heures les nouveautés d'iOS 16, une modification de politique a été détectée. On vous explique tout !

