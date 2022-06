Avec iOS 16, l’app Forme sur iPhone permet de suivre l’activité physique

L'application Forme de l'iPhone est depuis longtemps disponible comme outil de suivi des activités pour ceux qui possèdent une Apple Watch, mais dans iOS 16, Apple veut faire de l'application une option de suivi des activités utile même pour ceux qui ne possèdent pas d'Apple Watch. Une bonne nouvelle pour une grande partie des utilisateurs.

Plus besoin d'une Apple Watch, vraiment ?

Avec iOS 16, vous pouvez suivre votre activité en utilisant les capteurs de mouvement de l'iPhone. Le smartphone Apple peut garder un œil sur les pas, la distance et les entraînements, vous donnant une estimation des calories brûlées.

Surtout, vous pouvez vous fixer un objectif de mouvement quotidien, même si vous n'avez pas d'Apple Watch, et utiliser l'iPhone pour suivre la progression de vos fameux cercles d'activité. L'application Forme mise à jour est utile pour les personnes qui ne disposent pas d'une Apple Watch ou d'un autre type de traqueur d'activité et qui souhaitent se motiver à être plus actives.



L'application Forme est presque identique à l'application éponyme disponible pour les propriétaires de tocantes frappées d'une pomme, mais elle ne dispose pas des anneaux Debout et Exercice. En revanche, contrairement à ce qui a été dit par certaines, elle permet d'avoir accès à l'onglet Fitness+. Consultez notre article complet pour en savoir plus sur les nouveautés d'iOS 16.