Les Apple Watch 7 et Apple Watch SE sont en promotion sur Amazon

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Les réductions sur les anciennes générations d'Apple Watch sont fréquentes, les revendeurs essaient de faciliter l'écoulement des stocks comme les clients se concentrent essentiellement sur les nouveaux modèles. Du coup, quand des Apple Watch de dernières générations sont en promotion, il faut saisir l'occasion le plus rapidement possible, car ça ne dure jamais très longtemps !

De timides réductions, mais tout de même avantageuses

Depuis qu'Apple vend directement ses produits sur Amazon, le géant californien se lâche sur les promotions, quelque chose de très inhabituel chez Apple, mais on ne peut qu'adorer !

À l'occasion des French Days, Apple brade le prix de certaines Apple Watch Series 7 et Apple Watch SE (le modèle d'entrée de gamme) en France.

Sans surprise, il ne s'agit pas de promotions très attractives comme du -40% ou -50%, mais plutôt de quelques dizaines d'euros en moins par rapport au prix officiel.

Apple Watch Series 7

Apple baisse le prix de l'Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Boîtier en Aluminium Bleu de 41 mm accompagné du Bracelet Sport Bleu Abysse.

Ce modèle propose une résistance améliorée pour l'écran, une recharge plus rapide et un écran plus grand (une surface d'affichage 20% plus importante que la Series 6). Apple décrit sa montre connectée comme étant la plus fiable et performante sur le marché pour suivre son rythme cardiaque et vérifier son taux d'oxygène dans le sang.

L'Apple Watch Series 7 est la montre parfaite pour le suivi d'activité, elle a une maîtrise impressionnante dans l'analyse de vos entraînements !

Une seconde réduction est en cours, cette fois-ci sur l'Apple Watch Series 7 (GPS) avec le Boîtier en Aluminium (Product) Red de 41 mm accompagné du Bracelet Sport (Product) Red.

Vous pouvez l'obtenir à seulement 389€ au lieu de 429€ (-9%).

L'Apple Watch SE a aussi le droit à sa réduction

Apple poursuit ses promotions avec l'Apple Watch SE GPS + Cellular, avec le boîtier en aluminium argent de 44 mm accompagné du bracelet sport bleu abysse.

Cette génération d'Apple Watch propose un écran Retina qui est 30% plus grand que la Series 3, un suivi cardiaque avec des notifications en cas de rythme anormal, une détection des chutes...

L'Apple Watch SE est la montre qui satisfera les personnes qui ne cherchent pas des fonctionnalités haut de gamme comme l'ECG, l'écran Retina toujours allumé, le taux d'oxygène dans le sang...

Acheter l'Apple Watch SE GPS + Cellular, Boîtier en aluminium argent de 44 mm avec Bracelet Sport bleu abysse à 349€ au lieu de 379€ (-8%)

Apple propose également la version GPS (sans la connexion cellulaire) en promotion, vous pouvez profiter de l'Apple Watch SE GPS, Boîtier en aluminium or de 44 mm accompagné du Bracelet Sport lumière stellaire à 299€ au lieu de 329€ (-9%).