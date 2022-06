iOS 16 / iPadOS 16 : le lecteur vidéo d'Apple propose un menu de vitesse de lecture

Sur les services de streaming, il y a deux types d'abonnés, ceux qui regardent les contenus (films, séries ou documentaires) en vitesse normale et ceux qui veulent optimiser leur temps libre en augmentant la vitesse. Toutes les applications iOS et iPadOS qui utilisaient le lecteur vidéo d'Apple avec iOS 15 ne pouvaient pas proposer une vitesse plus élevée à leurs utilisateurs. Avec iOS 16 et iPadOS 16, c'est terminé !

Augmenter la vitesse de votre lecture devient possible

De nombreux développeurs qui testent en ce moment les nouvelles mises à jour iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura et tvOS 16 ont remarqué un changement du côté du lecteur vidéo d'Apple. En effet, un menu offre maintenant un accès à la fonctionnalité "Playback Speed", une nouveauté qui vous permettra de ralentir la lecture ou d'augmenter la vitesse.



Comme ce qu'on peut voir sur d'autres lecteurs vidéos, la vitesse proposée va de 0,5x jusqu'à 2.0x, 1x étant la vitesse normale par défaut dès que l'utilisateur lance la lecture.

Dans la logique des choses, toutes les applications qui font le choix d'utiliser le lecteur vidéo d'Apple auront donc cette nouveauté, toutefois les développeurs pourront décider de ne pas l'activer lors de l'intégration du lecteur vidéo d'Apple dans leur app.

Dans le passé, cette fonctionnalité a créé un certain débat chez les créateurs de contenus, beaucoup n'apprécient pas qu'on puisse accélérer la lecture, cela gâcherait l'expérience selon certains professionnels du secteur. Ce qui peut être un peu compréhensible, surtout quand on travaille sur une série ou un film pendant plusieurs années... On veut absolument que les spectateurs puissent ressentir toute l'émotion des scènes les plus importantes.



Que ça soit sur iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 ou macOS Ventura, dès que vous serez sur une application qui propose le lecteur vidéo d'Apple, vous pourrez augmenter la vitesse de votre lecture. L'icône ne sera cependant pas la même :

Sur iPhone et iPad , le bouton sera représenté par un trois points entourés d'un cercle

, le bouton sera représenté par un trois points entourés d'un cercle Sur Mac , il faudra appuyer sur le bouton "»" et sélectionner vitesse de lecture

, il faudra appuyer sur le bouton "»" et sélectionner vitesse de lecture Sur Apple TV, le bouton sera représenté comme une icône de minuterie située à gauche des sous-titres.

Évidemment, cette fonctionnalité n'est qu'un détail et n'a rien de révolutionnaire, mais pour certains utilisateurs, c'est une grande amélioration qui permettra de suivre l'épisode d'une série plus rapidement. Ce qui peut être très utile quand vous avez un temps limité comme pendant une pause déjeuner au travail.