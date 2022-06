Téléchargez les fonds d'écran officiels d'iOS 16

Alban Martin

Après les fonds de macOS Ventura, voici les fonds d'écran officiels d'iOS 16 et d'iPadOS 16 pour tous les iPhone, iPod et iPad. On les a extrait en version claire et sombre.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Les nouveautés d'iOS 16

Lors de la conférence de presse d'ouverture de la WWDC 2022, Tim Cook et ses équipes ont annoncé une myriade de changements pour iOS 16, ainsi qu'iPadOS. La plus grande nouveauté reste sans conteste l'arrivée des widgets et des possibilités de personnalisation de l'écran de verrouillage, qui vient faire ce que proposait le jailbreak. On sent l'inspiration des tweaks mais aussi de watchOS avec de superbes cadrans qui incluent des effets saisissants, ainsi que des complications. Ces mini widgets sont pour le moment limités aux apps de base comme Calendrier, Fitness, Météo, Batterie, etc.

Avec tout cela, un nouveau fond d'écran fait son apparition pour marquer le coup. Nous vous le proposons en clair et en sombre.

Vous le trouvez comment ce wallpaper ? Il est possible qu'Apple en ajoute d'autres dans les prochaines bêtas d'ici la version finale attendue pour la rentrée 2022.