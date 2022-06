Nouveau sur iOS 16 : le transfert de eSIM entre iPhone en Bluetooth

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Décidément, iOS 16 n'a pas fini de nous surprendre. Après, par exemple, le détourage facile, la récupération des sms supprimés ou encore la traduction de texte via l'appareil photo, voilà une autre nouveauté très pratique : le transfert d'une eSIM entre iPhone via Bluetooth lorsqu'on configure le service cellulaire.

L'usage de la eSIM facilité par iOS 16

Dans l'application Réglages d'un iPhone sous iOS 16, dans la section "Données Cellulaires", appuyez sur "Configurer une eSIM" pour afficher l'écran de configuration qui dispose désormais d'une option permettant de transférer une eSIM et son numéro de téléphone associé depuis un autre iPhone via Bluetooth. Pour transférer une carte eSIM depuis un autre iPhone, Apple indique qu'il faut s'assurer que l'autre iPhone est à proximité, déverrouillé, que la fonction Bluetooth est activée et qu'il fonctionne sous iOS 16 ou une version ultérieure.



La fonction semble être disponible dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, mais il n'est possible d'effectuer des transferts Bluetooth que pour les cartes eSIM émises par des opérateurs qui prennent en charge cette fonction. Étant donné qu'iOS 16 n'a été annoncé qu'il y a quelques jours et qu'il est actuellement en version bêta, la prise en charge par les opérateurs français est certainement limitée pour le moment. Ni Orange, SFR, Bouygues et Free n'ont communiqué à ce sujet pour le moment.



Apple continue d'ailleurs à proposer l'option plus traditionnelle consistant à configurer une eSIM en scannant un QR Code fourni par un opérateur.

C'est quoi une eSIM

Une eSIM est une carte SIM virtuelle qui vous permet d'activer un forfait cellulaire auprès d'un opérateur sans avoir à utiliser une carte nano-SIM physique. Une seule eSIM est disponible sur les iPhone XS et plus récents, tandis que les quatre modèles d'iPhone 13 prennent en charge les doubles eSIM.

Date de sortie de la nouveauté

La première version bêta d'iOS 16 a été distribuée aux développeurs en début de semaine, et une version bêta publique sera disponible en juillet. Apple a déclaré qu'iOS 16 sera publié en septembre prochain, et que cette nouvelle fonctionnalité de transfert eSIM sera alors disponible pour tous les utilisateurs.