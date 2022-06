iOS 16 améliore le mode portrait et le mode Cinématique des iPhone 13

Tutoriels et Astuces

Le mode Concentration est arrivé pour la toute première fois sur nos iPhone en septembre dernier avec la sortie d'iOS 15. Une fonction qui a pour objectif d'obliger votre iPhone, votre iPad et...

Après avoir dévoilé les nouveautés logicielles lors de l'Apple Event de la WWDC 2022, Apple publie la première bêta pour iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura et watchOS 9. Comme cela était...

Évidemment, ces deux nouveautés seront aussi disponibles sur les iPhone 14 qui seront livrés avec iOS 16, il est peu probable qu'Apple empêche sa prochaine génération de smartphone de bénéficier de ces deux avancées. L'amélioration du mode portrait et cinématique est une bonne nouvelle pour les clients qui utilisent fréquemment leur iPhone 13 pour alimenter leurs réseaux sociaux ou enregistrer des souvenirs inoubliables en famille ou en vacances.

Ces deux nouveautés concernent exclusivement les possesseurs d'iPhone 13, Apple va proposer avec iOS 16 de nouvelles améliorations qui visent directement le mode portrait et le mode Cinématique sur les iPhone 13. Sur sa page web dédiée à "l'aperçu d'iOS 16", Apple explique exactement en quoi l'expérience utilisateur va être meilleure :

Lors de l'Apple Event, Apple a présenté de nombreuses nouveautés pour iOS 16 , mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on y retrouve que les innovations dites "importantes". Au sein de ce futur OS qui sortira en automne, on aperçoit une multitude d'améliorations qui concernent par exemple la confidentialité , la sécurité , mais aussi l'appareil photo sur la gamme iPhone 13 !

