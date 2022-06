Craig Federighi promet d’ajuster Stage Manager avec les bêtas 2 ou 3

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1



Vous le savez désormais depuis une semaine, iPadOS 16 apporte une refonte du multitâche sur iPad grâce à la nouvelle fonctionnalité Stage Manager. Permettant de regrouper plusieurs apps et de redimensionner les fenêtres à volonté, Stage Manager a été bine accueilli par les utilisateurs, malgré quelques critiques sur sa compatibilité limitée aux iPad Air M1 et iPad Pro M1 les plus récents.



Dans une nouvelle interview accordée à TechCrunch, le vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple, Craig Federighi, s'est exprimé sur l'avenir de Stage Manager, la décision de le limiter aux iPad M1, et plus encore.

La compatibilité de Stage Manager

En ce qui concerne les critiques sur le fait que Stage Manager n'est pris en charge que sur l'iPad Air et l'iPad Pro M1, Craig Federighi a expliqué que l'un des plus grands défis était de s'assurer que la fonctionnalité répondait aux attentes d'Apple en matière de réactivité. Essentiellement, il s'agit de l'exigence d'Apple selon laquelle "chaque application que vous pouvez toucher doit être capable de répondre essentiellement instantanément."



D’aprèsFederighi, les iPad M1 étaient les seuls modèles capables de répondre à ces attentes grâce à leur quantité accrue de RAM, à leur stockage plus rapide et à la prise en charge de l'échange de mémoire virtuelle. Il explique :

Seuls les iPad M1 ont combiné la capacité élevée de DRAM avec une NAND de très haute capacité et de haute performance qui permet à notre swap de mémoire virtuelle d'être super rapide. Maintenant que nous vous permettons d'avoir jusqu'à quatre applications sur un panneau plus quatre autres - jusqu'à huit applications pour être instantanément réactif et avoir beaucoup de mémoire, nous n'avons tout simplement pas cette capacité sur les autres systèmes.



Federighi a également noté que seuls les iPads M1 peuvent prendre en charge l'ensemble des fonctionnalités d'affichage externe en raison du port Thunderbolt. Les performances graphiques ont également joué un rôle dans cette décision, a-t-il ajouté.

Lorsque vous mettez tout cela ensemble, nous ne pouvons pas offrir l'expérience complète de Stage Manager sur un système moins performant. Je veux dire, nous aimerions bien la rendre disponible partout où nous le pouvons. Mais c'est ce qu'il faut. C'est l'expérience que nous allons porter à l'avenir. Nous ne voulions pas contraindre notre conception à quelque chose de moindre, nous établissons la référence pour le futur.

Améliorations prévues sur les prochaines bêtas

En ce qui concerne l'avenir de Stage Manager, Federighi a déclaré qu'Apple surveille de près les réactions et les réponses à la version de la fonctionnalité incluse dans iPadOS 16 bêta 1. Comme on pouvait s'y attendre, Federighi a promis qu'Apple continuera à travailler sur la fonctionnalité et à apporter des améliorations au cours de l'été.



Federighi a noté qu'Apple a déjà un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de changements prévus :

Nous avions déjà prévu un certain nombre d'entre eux en ce qui concerne le gestionnaire de scène à la fois sur Mac et sur iPad. Et certains des retours que nous avons reçus sont des choses pour lesquelles nous nous disons 'oui, je veux dire que cela va venir dans la deuxième ou la troisième graine !'. Nous avons déjà identifié ces choses, soit ça, soit des bugs ou simplement des éléments incomplets ou des ajustements de comportement.



Il n'y a rien que nous ayons vu, qui nous ait fait penser "whoa, c'est une nouvelle inattendue". Beaucoup d'entre eux sont soit la réaction que nous attendons des personnes qui ne se sont pas adaptées au système, soit dans des domaines où nous avons des améliorations en cours. Donc oui, nous allons certainement continuer à faire cela.

Pourquoi Stage Manager a été lancé sur iPad et Mac

Dernier point de l’interview, Federighi est revenu sur la raison pour laquelle on a eu droit à cette nouveauté à la fois sur iPadOS 16 et sur MacOS Ventura. Sur Mac, les utilisateurs ont plein de façons de travailler différentes, parfois dans un joyeux bazar. Apple voulait ajouter une option simple et efficace qui puisse répondre à une grande partie d’entre eux.

Beaucoup d'entre nous, qui utilisent le Mac tous les jours, voulaient vraiment ce genre d'expérience ciblée qui nous donne cet équilibre. Donc, du côté Mac, nous avons repris cette idée et nous avons dit que nous pensions que c'était à notre portée, que nous voulions que cela se produise. Et séparément, du côté de l'iPad, nous y réfléchissions. Et croyez-le ou non, deux équipes indépendantes qui réfléchissent et conçoivent convergent vers une idée presque identique.

Le responsable de l’ingénierie reconnaît qu'il y aura probablement un groupe de personnes qui ont 40 ans d'histoire du Mac derrière leurs attentes. Il y aura des gens qui s'attendront à ce que la fonction agisse d'une certaine manière et qui verront que c'est tout à fait différent. Et, par nature, ce ne sera pas un outil immédiatement utilisé par de nombreux fidèles du Mac.

Il faut un certain temps aux gens pour adapter leur mémoire musculaire et leurs attentes, puis optimiser leur flux pour un nouvel ensemble d'outils. Je veux dire, c'est pour les utilisateurs d'iPad. Et sur le Mac, c'est pour le sous-ensemble d'utilisateurs qui trouvent qu'ils veulent travailler de cette façon.

Que pensez-vous de Stage Manager ? Il y a un temps d’adaptation, c’est certain. Espérons que la bêta 2 ou la bêta 3 facilite son utilisation.