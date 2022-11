Apple peut mieux faire pour l'interaction avec les bêta-testeurs estime Craig Federighi

Quand on entend les vice-présidents et hauts responsables chez Apple s'exprimer, c'est toujours pour vanter les mérites de la société et l'incroyable avancée sur les produits commercialisés. Toutefois, Apple est aussi une entreprise qui prend en compte les critiques et qui essaie de construire un "avenir meilleur" grâce aux remontées de sa communauté. L'expérience d'un client Apple qui a communiqué par mail avec Craig Federighi montre à quel point les retours sont précieux !

Apple peut mieux faire avec son programme de bêta assure Federighi

Dans le cadre d'un échange par mail entre un bêta testeur et Craig Federighi, vice-président principal de l'ingénierie logicielle d'Apple, on apprend qu'Apple a conscience qu'il est nécessaire de mieux faire dans la communication entre les testeurs et les développeurs Apple qui travaillent sur la conception de futures mises à jour.



Sur toutes les bêtas, les utilisateurs peuvent réaliser des signalements concernant un problème qu'ils rencontrent ou un conseil qu'ils souhaitent donner à Apple en utilisant l'application Feedback. Malheureusement, Apple est réputé pour ne jamais répondre aux commentaires des bêta-testeurs. Federighi reconnait qu'il y a un souci et déclare dans un mail :

Je pense que le modèle actuel n'offre pas à de nombreux membres de la communauté ce qu'ils souhaiteraient en termes d'implication et d'impact. Nous n'avons pas encore découvert une approche viable et constructive pour atteindre cet objectif. Néanmoins, nous continuons à réfléchir à comment améliorer le processus de communication.

Ce qui est toutefois rassurant, c'est que si Apple ne répond pas toujours aux remontées des développeurs et testeurs publics qui participent aux bêtas, l'entreprise prend en compte les différents signalements avec le plus grand des sérieux. Quasiment toutes les remontées sont minutieusement analysées et permettent de résoudre de nombreux bugs ou instabilités lors de l'utilisation de l'OS.



À voir comment les choses évolueront dans les prochains programmes de bêta d'iOS et d'iPadOS. Il est évidemment impossible pour Apple de réagir à tous les signalements (qui se comptent par centaines de milliers), mais un message automatique adapté en fonction du feedback pourrait être l'une des idées envisagées par Apple.



