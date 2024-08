Une partie des iPhone 16 Pro est produit en Inde, une première !

Depuis qu’Apple a pris la décision de ne plus dépendre de la Chine pour l’assemblage de ses produits, l’entreprise a ouvert (avec ses partenaires) plusieurs usines au Vietnam et surtout en Inde. La stratégie mis en place était de produire les derniers modèles d’iPhone en Chine et les anciennes générations d’iPhone en Inde. Cette approche semble définitivement révolu, selon cette récente indiscrétion !

Apple accorde sa confiance aux usines indiennes pour la production de ses derniers iPhone

Pour la première fois dans l’histoire d’Apple, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront en partie produits en Inde. Jusqu’à présent, les modèles les plus récents d’iPhone étaient exclusivement fabriqués en Chine, garantissant une qualité exceptionnelle et une maîtrise totale des processus de production.



Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple visant à réduire sa dépendance à la Chine, dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre la Chine et les États-Unis. La guerre économique qui oppose les deux pays, ainsi que les possibles futures restrictions en cas de réapparition d’un virus similaire au Covid-19, ont poussé Apple à revoir ses choix de localisation de production. En diversifiant ainsi ses lieux de fabrication, l’entreprise se protège des aléas économiques et sanitaires qui pourraient affecter sa capacité à produire ses appareils de manière continue et sans interruption.

L’Inde, nouveau partenaire clé pour Apple

Depuis deux ans, Apple envisageait de produire ses modèles Pro en Inde. Le gouvernement indien, désireux de renforcer son industrie technologique, a encouragé cette décision en offrant des aides financières à Apple pour faciliter son développement dans le pays. Cette collaboration bénéficie des deux côtés : Apple obtient un nouveau hub de production, tandis que l’Inde réduit considérablement son taux de chômage dans les régions les plus critiques.



Apple prévoit de lancer l’iPhone 16 Pro à la mi-septembre, les premiers modèles seront importés d’usines chinoises vers l’Inde, avant que la production locale ne prenne le relais. L’assemblage des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max en Inde débutera une fois que le processus d’introduction du nouveau produit (NPI) sera terminé, garantissant que les standards de qualité d’Apple soient strictement respectés.



Des milliers de travailleurs de l’usine Foxconn, située dans l'État du Tamil Nadu, sont actuellement en formation pour préparer cette production. Apple met un point d’honneur à s’assurer que chaque étape du processus respecte ses critères d’excellence comme a toujours réussi à le faire la Chine. Comme il s'agit d'une première pour les modèles Pro, les contrôles de qualité seront renforcés lors des premiers mois de production afin de minimiser les pertes et garantir une qualité optimale.



L’année dernière, Apple avait déjà franchi un pas en proposant des iPhone 15 fabriqués en Inde dès le jour du lancement. Toutefois, les modèles Pro, plus complexes, restaient la propriété des usines chinoises. Avec ce changement pour l’iPhone 16 Pro, Apple démontre sa volonté d'élargir progressivement la production de ses modèles les plus avancés en dehors de la Chine.



Cette initiative n’est que le début d’une décentralisation plus large qui pourrait voir, dans les années à venir, une part encore plus importante de la production des iPhone répartie dans différents pays. Cela offre à Apple une meilleure flexibilité face aux défis géopolitiques et économiques mondiaux.



