iPhone 16 Pro Max : une première image qui confirme sa taille gigantesque

Il y a de fortes chances pour que l'iPhone 16 Pro Max soit encore plus grand que son prédécesseur. En attendant sa révélation officielle au mois de septembre, voici un premier aperçu réalisé à l'aide de maquettes qui permet de se faire une petite idée de ce qui nous attend.

L'iPad L'iPhone 16 Pro Max

Dans moins de quatre mois, Apple va présenter sa nouvelle gamme d'iPhone pour 2024. Une gamme dans laquelle on devrait retrouver l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.



Aussi fou que cela puisse paraître, une rumeur persistante depuis plusieurs mois, affirme que l'iPhone 16 Pro Max serait encore plus grand que l'iPhone 15 Pro Max. Si tel était le cas, alors on passerait de 6,7 pouces à 6,9 pouces. Idem pour l'iPhone 16 Pro qui passerait lui de 6.1 pouces à 6.3 pouces.

Une fois de plus, c'est le leaker @MajinBuOfficial qui a partagé une image inédite sur X sur laquelle il compare l'iPhone 16 Pro Max à l'iPhone 15 Pro Max à l'aide de maquettes conçues sur les dimensions attendues. On distingue clairement la différence de taille entre les deux modèles, et à ce niveau-là, même l'iPad mini commence à être jaloux.



Bien que cette information soit comme d'habitude à prendre avec des pincettes, elle est tout de même confirmée depuis de nombreux mois par tous les analystes/leakers les plus réputés autour d'Apple, à commencer par Mark Gurman.



Toujours selon les nombreuses rumeurs, l'iPhone 16 Pro Max aurait le droit à un capteur photo principal plus perfectionné, un téléobjectif tétraprisme amélioré, une "5G avancée", du Wi-Fi 7, et un super téléobjectif périscopique.