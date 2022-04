Forte demande pour l'iPhone en Inde, Foxconn double la production locale

Avec ses 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est l'un des pays les plus intéressants pour les chiffres d'affaires des grandes entreprises. Malheureusement pour Apple, l'Inde n'est pas synonyme de succès en ce qui concerne les produits haut de gamme, cela s'explique par le salaire moyen qui est très bas. Toutefois, la tendance semble s'inverser si on en croit un récent rapport de l'Economic Times of India.

L'iPhone se vendrait mieux en Inde

S'il y a un pays qui est très observé par les analystes et investisseurs, c'est sans aucun doute l'Inde. Ce pays a un gigantesque potentiel de clients qui peut facilement faire exploser les revenus issus d'une catégorie de produit.

Selon les dernières informations liées à la demande d'iPhone en Inde, celle-ci aurait fortement augmenté, ce qui aurait poussé Foxconn à accroître la production d'iPhone pour réapprovisionner plus rapidement les stocks des revendeurs indiens.

Sans surprise, une croissance de la production signifie l'ouverture d'une nouvelle session de recrutement, l'usine de Chennai située dans le sud de l'Inde a fixé l'objectif de doubler son effectif afin de produire toujours plus d'iPhone qui alimenteront le marché indien.



Pour rappel, il y a plus d'une semaine, on apprenait le début de la production de l'iPhone 13 en Inde, Apple avait longtemps privilégié jusqu'ici les anciens modèles d'iPhone dans ses usines en Inde.



