L'iPhone 13 est maintenant produit en Inde

⏰ Il y a 2 heures

Julien Russo

Depuis sa création, Apple a toujours privilégié la production de ses produits en Chine, un pays où les coûts de fabrications sont les plus bas du monde. Depuis la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ainsi que la pandémie Covid-19, Apple s'est rendu compte que tout miser sur un pays en particulier, ce n'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, Apple poursuit sa décision prise il y a déjà quelques années : diversifier sa chaîne d'approvisionnement.

L'iPhone 13 est produit en Inde

Selon un récent rapport de Reuters, Apple poursuit sa décision d'augmenter la production de ses produits en dehors de la Chine, Foxconn vient de confirmer être désormais en charge de la production des iPhone 13 dans l'une de ses plus grandes usines situées en Inde.

Initialement, Apple avait commencé sa production dans ce pays avec les anciens modèles d'iPhone, le géant californien souhaitait dans un premier temps voir si le rythme de fabrication arrivait à suivre et si la qualité de la finition était bien présente.



Après plusieurs années "d'essai", le géant californien s'est rendu compte qu'il est possible d'avoir la même qualité de fabrication qu'une usine chinoise. C'est pour cela que maintenant Apple choisit de passer au niveau supérieur en confiant les modèles de dernière génération !

Aujourd'hui, l'Inde est considérée comme un pays stratégique pour la fabrication des produits Apple, si l'investissement est si important, c'est que cela peut s'expliquer par la générosité du gouvernement qui fait tout pour attirer les grands groupes internationaux afin de créer de l'emploi.

L'Inde souhaite fabriquer pour 190 milliards de dollars de téléphones mobiles d'ici 2025, pour atteindre ce chiffre, le pays fait des sacrifices en donnant des subventions et en facilitant l'installation et la construction de gigantesques usines.



Il y a tout juste 1 an, l'usine de Wistron en Inde commençait la production des iPhone 12 exclusivement pour les clients locaux. C'est précisément à partir de ce moment que les choses sont devenues plus sérieuses.