Le groupe Iliad (Free) annonce un chiffre d'affaires record en 2022

Iliad est sans aucun doute l'une des fiertés de l'industrie des télécommunications en France, le groupe de Xavier Niel ne cesse d'impressionner par ses prix compétitifs qui ont chamboulé le marché du mobile et par sa capacité à recruter en masse de nouveaux abonnés sur ses offres fixes et mobiles. Pour 2022, le groupe Iliad a réalisé un chiffre d'affaires époustouflant accompagné d'une augmentation de part de marché en France et à l'international.

Iliad enregistre une année 2022 réussie, marquée par une forte croissance de ses activités en France, Pologne et Italie

Le groupe Iliad qui détient en France les marques Free, Free Mobile et Free Pro vient de dévoiler ses résultats financiers pour l'année 2022. Si on pouvait penser que le contexte d'inflation (avec notamment la hausse du coût de l'énergie) avait pu handicaper le groupe de Xavier Niel, c'est finalement tout le contraire. Iliad a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 8,4 milliards d'euros et a réussi à attirer 2,7 millions de nouveaux abonnés qui ont rejoint la grande famille Iliad.



Cette croissance a permis au chiffre d'affaires du groupe d'augmenter de 10,3% avec un bénéfice net en progression de 44,1%, ce qui permet à Iliad d'atteindre 758 millions d'euros sur la totalité de l'année. Des résultats très encourageants qui montrent la bonne dynamique des offres Freebox et Free Mobile en France, mais pas que...

Ce qu'il ne faut pas oublier avec Iliad, c'est que le groupe ne se limite plus qu'à la France depuis un bon moment !

En effet, l'équipe de direction a pris ces dernières années des décisions stratégiques visant à développer Iliad à l'étranger avec des investissements majeurs dans le domaine des télécoms.



Iliad, c'est une présence en Italie depuis 2018 avec Iliad Italia et une présence en Pologne avec la marque Play depuis 2020 et UPC Polska depuis 2022. Ces activités participent à la croissance du chiffre d'affaires, mais aussi du nombre d'abonnés total que possède le groupe de Xavier Niel. Si on compte la France, l'Italie et la Pologne, Iliad détient au total 45,9 millions d'abonnés (dont 21,1 millions rien qu'en France).

Sur 2022, le chiffre d'affaires a évolué de 15,5% en Italie et 19,2% en Pologne, soit environ 2 milliards d'euros. En réalité, le groupe Iliad utilise la même stratégie qu'en France : casser les prix, proposer des offres alléchantes avec une grande quantité de services inclus, investir dans les nouvelles technologies (FTTH, 5G...) et offrir une relation clientèle qui se délocalise le moins possible.

Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad a déclaré :

Les résultats 2022 traduisent une triple dynamique d’investissement, d’innovation et de conquête. Dans un contexte d’hyperinflation et de concurrence acharnée, nos résultats économiques sont très solides dans nos 3 pays. iliad est le Groupe européen avec la plus forte dynamique de croissance et ces bons résultats doivent nous encourager à continuer à nous réinventer et à toujours imaginer l’après.

Pour le moment, Iliad n'a pas fait de prévisions pour les trimestres à venir, mais le groupe reste serein pour la suite et espère faire encore mieux en 2023. Dans les résultats financiers, on parle d'une "structure financière solide" et qui devrait le rester grâce à la poursuite des investissements dans le fixe et mobile, que ce soit en France comme à l'international. Iliad ne se repose jamais sur ses acquis et vise toujours plus haut.