Le gouvernement américain pourrait calmer la folie ChatGPT

Jalousie ou véritable prise de conscience ? En cette fin de mois de mars, un organisme américain, concerné par le sujet, demande à la FTC d'interdire OpenAI de publier une nouvelle version de ChatGPT. Elon Musk et de nombreux autres experts semblent aller dans le même sens.

ChatGPT bientôt freiné dans sa lancée ?

L'organisme de recherche à but non lucratif Center for AI and Digital Policy (CAIDP) a déposé une plainte auprès de la Federal Trade Commission (FTC) au sujet d'OpenAI et de ChatGPT. Selon l'organisme, la publication récurrente d'une nouvelle version de l'IA est jugée comme dangereuse pour la vie privée et la sécurité publique.



L'agence souhaite à tout prix qu'OpenAI respecte les directives en place avant de proposer une nouvelle mise à jour de son système. Selon elle, l'IA doit être transparente, équitable et surtout facilement compréhensible avant d'être mise entre les mains de millions d'utilisateurs.

Il est donc demandé à la FTC d'enquêter au plus vite et de suspendre les futures versions en attendant une régulation. Pour info, des centaines d'experts dans le domaine et même Elon Musk en personne ont signé une lettre ouverte demandant la suspension immédiate des travaux de recherche sur l'intelligence artificielle.



L'objectif étant dans les six mois à venir de créer tout un système permettant la régulation de l'IA qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Effectivement, malgré son côté positif, l'IA est également capable de créer des situations problématiques et même dangereuses. Pas de doute, il va falloir faire attention et le gouvernement des USA pourrait être le premier à se pencher dessus.