Le gouvernement américain lance une enquête sur les blocages de l'App Store

⏰ Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Et encore une ! Après plusieurs pays et région dont l’UE, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a lancé une enquête sur la concurrence dans les écosystèmes d'applications mobiles, Apple étant principalement ciblée car n’autorisant pas l’installation hors de son App Store.

Les restrictions d'Apple intriguent le ministère du commerce américain

Au nom du ministère du commerce des États-Unis, la NTIA demande maintenant des commentaires sur la concurrence dans les écosystèmes d'applications mobiles. L'enquête a été déclenchée par un décret sur la promotion de la concurrence dans l'économie américaine de juillet dernier, dans le but de formuler des recommandations pour améliorer la concurrence, réduire les obstacles à l'entrée et maximiser les avantages pour les utilisateurs. L'ordre exécutif du président Biden expliquait :

Le secteur américain des technologies de l'information est depuis longtemps un moteur d'innovation et de croissance, mais aujourd'hui, un petit nombre de plateformes Internet dominantes utilisent leur pouvoir pour exclure les nouveaux venus sur le marché, pour extraire des bénéfices monopolistiques et pour recueillir des informations personnelles intimes qu'elles peuvent exploiter à leur avantage. Trop de petites entreprises à travers l'économie dépendent de ces plateformes et de quelques marchés en ligne pour leur survie...

La demande officielle énumère en détail la manière dont iOS est susceptible d'être examiné dans le cadre de l'enquête, avec des questions liées aux avantages du développement d'une application autonome pour une plate-forme par rapport aux applications web multiplateformes, à la manière dont les applications web devraient fonctionner sur les plates-formes mobiles, à la disponibilité d'autres méthodes de distribution des applications et au sideloading des applications. Une attention particulière est accordée aux "barrières uniques" d'iOS qui empêchent les utilisateurs et les développeurs de tirer parti des applications Web, des applications provenant d'autres magasins d'applications ou des applications "sideloadées".



"L'économie des applications est en train de devenir un moyen fondamental pour les Américains d'interagir avec leur environnement", explique la demande de commentaires. "Il est donc essentiel que ce marché soit robuste, ouvert, innovant et sécurisé, et qu'il ne comporte pas d'obstacles à l'entrée et à la croissance."



Le registre fédéral est maintenant ouvert aux commentaires du public sur la concurrence dans les écosystèmes d'applications mobiles. Les informations recueillies dans le cadre de l'enquête serviront à alimenter le programme du président américain en matière de concurrence plus tard dans l'année.



L'écosystème d'Apple fait de plus en plus l'objet d'un examen minutieux de la part des gouvernements du monde entier, notamment au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, dans l'Union européenne, pour demander le chargement d'apps hors App Store et l'interopérabilité de certains services comme iMessage.