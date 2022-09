Tout savoir sur le piratage de Rockstar et la fuite de GTA 6

GTA 6 est probablement le jeu le plus attendu de la décennie. Alors que GTA 5 est sorti sur PS3 / Xbox 360, a été porté sur PS4 / Xbox One puis sur PS5 / Xbox Series, sa suite devrait arriver d'ici un an ou deux, soit plus de dix ans après. Les rumeurs se font de plus en plus nombreuses, mais la dernière fuite en date est historique à plus d'un titre. En effet, l'éditeur Rockstar a été victime d'un piratage massif qui l'a poussé à communiquer.

Rockstar piraté

C’était la bombe du week-end, Rockstar Games, éditeur de la célèbre franchise Gran Theft Auto, s'est fait subtiliser une énorme quantité de données, dont une partie concerne GTA 6, le jeu qui suscite le plus d'intérêt sur le net depuis un moment.

Les informations révélées

Tout s'est passé ce dimanche 18 septembre 2022. Rockstar Games a été lesté de plus de 90 vidéos qui ont été rapidement mises en ligne sur le site GTA Forums. Ces contenus donnent un aperçu de GTA 6, le prochain opus du jeu le plus populaire au monde, attendu pour les prochaines années.



Une occasion unique de voir ce qui attend les joueurs. On reconnait notamment la ville de Vice City, et l'on découvre les deux personnages principaux - Jason et Julia. Malheureusement, les images proviendraient d’une version non définitive du jeu, développée à partir du moteur de GTA 5 pour les consoles d’ancienne génération. Dommage.



Mais le plus gros problème pour Rockstar, c'est que le hacker a mis la main sur le code source de GTA 5 et de GTA 6. La propriété intellectuelle du studio est donc en sursis.

Rockstar tente de rassurer

Depuis la diffusion des informations sensibles en ligne, les experts sont plutôt pessimistes sur l'avenir du studio, car n'importe qui pourrait développer un GTA like avec le moteur exclusif de Rockstar et Take-Two. C'est le "truc" qui différencie GTA des autres jeux du genre.



Dans un communiqué, l’éditeur a tenu à rassurer les fans :

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Première victoire pour le studio, tous les contenus partagés illégalement ont été supprimés à sa simple demande. En tout cas sur le forum GTA.

Pas d'impact sur GTA 6

Mais finalement, le plus important, c'est que la sortie de GTA 6 n'est pas remise en cause. Rockstar assure que l'évènement n'aura aucun effet sur le long terme sur le développement des projets en cours.



L’équipe explique « extrêmement déçue de ne pouvoir donner plus de détails sur leur prochain jeu pour le moment » mais promet d’offrir aux joueurs « une expérience qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ». Mieux, Rockstar Games dévoilera « bientôt » de nouvelles informations sur GTA 6.